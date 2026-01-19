ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
1876
2 хв

На суді у справі Тимошенко спалахнув скандал: захисники депутатки повстали (відео)

19 січня судове засідання у справі про ймовірний підкуп парламентарів перетворилося на відкриту конфронтацію.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Народна депутатка Юлія Тимошенко на судовому засіданні 19 січня

Народна депутатка Юлія Тимошенко на судовому засіданні 19 січня / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ зробив розгляд справи лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко у закритому режимі. Це обурило політикиню, її захисників і присутніх депутатів.

Про це стало відомо із трансляції судового засідання 19 січня.

Заяви Тимошенко на суді 19 січня

«Вони хочуть ізолювати мене і не дати можливість працювати. І тому їм хочеться закрити це судове засідання, щоб суспільство просто не бачило цього „бєзпрєдєлу“, — заявила Тимошенко.

Депутатка також назвала попереднє судове засідання у своїй справі, яке відбувалося у відкритому режимі, «фарсом», спрямованим на знищення її авторитету.

«Минуле засідання судове, яке було відкрите, це був по-суті суд присяжних всіх громадян України, правознавців, юристів. І я хочу, щоб просто ви почитали, що думають професійні правознавці-юристи про цей фарс, який назвали попереднім судом. Фарс, без доказів, без дотримання закону, хамський, просто. Спрацювали як піарагенція, щоб знищити мій авторитет в державі і знищити моє право працювати», — висловилась підозрювана.

Вона наголосила, що «не дозволить цього зробити», тому наполягає, аби суд був публічним.

Однак суддя був незворушним і заявив, що вважає на необхідне проводити засідання у закритому режимі.

Заяви прихильників Тимошенко

Після цього присутні в залі прихильники Тимошенко почали вигукувати: «Журік! Судилище! Журік! Ганьба! Ви одна зграя! Одна зграя, пане суддя. Ви зграя! Ви не маєте нічого спільного з європейським судочинством. Вчиняється злочин. Це ганьба. Ви учасник злочину. Це злочинець».

Справа Юлії Тимошенко: в чому підозрюють депутатку

Нагадаємо, 16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн грн у справі про підкуп народних депутатів. Політикиня зобов’язана здати закордонні паспорти, не залишати Київщину та не спілкуватися з визначеним колом осіб. Депутатка заявляла про намір оскаржити це рішення.

НАБУ та САП 14 січня повідомили про підозру Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. За даними слідства, вона ініціювала переговори щодо створення системного механізму регулярних виплат народним обранцям в обмін на лояльне голосування, з авансовими платежами та координацією дій через захищений месенджер.

