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На Сумщині 14-річна дівчина завагітніла від дорослого чоловіка: усе закінчилося трагічно

На Сумщині 14-річна дівчина завагітніла від дорослого чоловіка: усе закінчилося трагічно

14-річна дівчина завагітніла від дорослого чоловіка / Фото: pixabay.com

У Сумській області дорослий чоловік звабив 14-річну дівчину і вона завагітніла. Все закінчилось трагічно.

У Сумській області до іспитового терміну засудили чоловіка через стосунки із 14-річною дівчиною. Він знав про вік потерпілої, проте це його не зупинило, а згодом дівчина народила дитину. 

Про це йдеться у вироку Шостскинського районного суду Сумської області. 

За даними суду, чоловік у травні 2022 року познайомився із 14-річною дівчиною в Instagram. Згодом вони почали зустрічатись та жити разом. Попри вік дівчини, дорослий мав із нею статевий контакт. Як наслідок - потерпіла завагітніла та народила дитину. Згодом немовля померло. 

На суді підозрюваний провину визнав. Він пояснив, що від осені 2022 року він та потерпіла мешкали у будинку його бабусі, згодом - у його матері. 

"Після народження дитини, він їздив разом із потерпілою до лікарні у Київ, де дитина проходила лікування, підтримував  потерпілу та допомагав їй. Згодом, вже після смерті дитини, відносини з потерпілою припинилися. Обвинувачений підтвердив, що статеві відносини між ним і потерпілою відбувалися від листопада 2022 року по серпень 2023 року. При цьому, неповнолітня повідомила про свій вік, а саме про те, що їй на час знайомства виповнилось 14 років", - йдеться у матеріалах суду. 

На суді дівчина заявила, що стосунки із дорослим чоловіком у неї були добровільні. Вона переконувала, що не має претензій до підсудного. 

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Києві чоловік зґвалтував падчерку з психічними розладами, яка завагітніла та народила дитину

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