На Сумщині 55-річний чоловік після візиту до ТЦК опинився у реанімації: подробиці скандалу

Родичі 55-річного чоловіка з міста Шостки Сумської області звинувачують військових з ТЦК у протиправних діях. Вони стверджують, що чоловіка таємно відвезли з Сум до Харкова, де він два рази втратив свідомість й потрапив у реанімацію. Після розголосу, у ТЦК заявили, що триває перевірка події.

Як розказала ТСН.ua родина потерпілого, чоловік прийшов проходити медкомісію, як слухняний громадянин, але у відповідь зіштовхнувся із невтішними реаліями.

На ВЛК навіть не поміряли тиск”

"Під час проведення комісії зроблено кардіограму, де зʼясувалось, що на серці рубці. Зателефонували сімейному лікарю, яка повідомила, що з високою вірогідністю громадянин переніс інфаркт та обовʼязково потрібно пройти УЗД серця. Останні 3 роки почав підвищуватися тиск, з гіпотоніка переріс в гіпертоніка. Крім того, є проблеми зі спиною з тридцяти років. При зміщенні дисків, відмовляють ноги”, - розповіла дружина 55-річного чоловіка.

Дружина чоловіка додає, що сімейний терапевт вимагала дообстеження, але ВЛК навіть не поміряли тиск, й сказали, що чоловік може служити.

"Під час спілкування з головою ВКЛ чоловік попросив зробити дообстеження через дійсно поганий стан здоров'я та можливість негативних та непередбачуваних ситуацій (бо таке періодично трапляється у цивільному житті через вищевказані проблеми) на що отримав відмову у грубій формі”, - каже дружина.

Опинився в реанімації без документів

Після цього постраждалий отримав нову повістку й мав їхати до навчального центру у Сумах, але його привезли до м. Харків, де йому стало зле.

За даними родини, ТЦК обіцяли доправити його до м. Шостка, але автобусом повезли в Гончаровськ (північ Чернігівської області). Тут він ще раз втратив свідомість, і в такому стані доправили до лікарні м. Конотопа, в якій потрапив в реанімацію.

Як повідомили в приймальному відділенні в важкому стані.

"У лікарні він опинився без супроводжувальних документів. Представники Шосткинського ТЦК та СП навіть не повідомили родині, що чоловік в реанімації м. Конотоп”, - розповіли родичі, що дізналися про стан чоловіка випадково через знайомих.

Наразі справу передано до ДБР, а на випадок відреагувала народна депутатка Ірина Фріз, якій родина відправила запит.

“Черговий кричущий випадок протиправних дій представників ТЦК та СП, в даному випадку Шосткінського районного, та питання потерпілих - куди звертатись у разі вчинення таких порушень. Відповідь одна - одразу звертайтесь в ДБР. Не зволікайте. Робіть інформаційно відомими всі випадки та всіх причетних щодо скоєння протиправних дій, щоб не допустити створення протизаконної системи”, - написала вона у Фейсбуці.

Що кажуть у ТЦК

В Сумському ОТЦК, коментуючи ситуацію, нам розповіли, що наразі йде перевірка.

"Ми зараз перевіряємо цю інформацію, реакція на це буде. З’ясовуємо, що відбулося насправді", - повідомив в коментарі для ТСН.ua речник Сумського обласного ТЦК Олександр Бондаренко.

Раніше в Одесі до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

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