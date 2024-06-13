На Сумщині нема укріплень?: як будують фортифікації українці і росіяни – розповідь військових

На тлі загрози нового наступу РФ – уже на Сумську область – військові розповіли, чи побудовані фортифікаційні укріплення і чи вдасться стримати ворога у разі навали.

Про це розповіли бійці 117-ї бригади ТРО – старший сержант взводу 117-ї бригади ТРО Олександр і пресофіцер бригади Дмитро у проєкті "Спостережний пост" від воєнної кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Олексадр наголошує, що неможливо будувати фортифікаційні споруди безпосередньо на кордоні.

"З двох причин: треба враховувати ландшафт і це не обов’язково може бути на кордоні, краща позиція буде далі. А друге: ну виженемо екскаватори на кордон, маніпулятори, вантажівки – вони одразу будуть знищені. Ми самі так робимо. Ворог не може підійти і будувати позиції безпосередньо біля нашого кордону, оскільки він під вогневим контролем знаходиться. Тому позиції будуються трошки далі", – пояснює старший сержант.

При цьому він зазначив, що росіяни активно облаштовують позиції зі свого боку кордону.

Прес-офіцер 117-ї бригади ТРО Дмитро додав, що саме тому дуже часто наші бійці знищують не тільки бронетехніку, а саме інженерну техніку, екскаватори, трактори.

"Росіяни також будуються, вони також укріплюються", – зазначив Дмитро.

"Вони будуються так, те, що ми спостерігаємо, ніби ми на них збираємося нападати. Тобто споруди такі серйозні, вони бетоном заливають, прямо бетонні капсули. Те, що в нас стоїть трошки далі, серйозні лінії укріплення – вони встигли побудувати на кордоні. На жаль, це треба було робити нам трохи раніше, до 22-го року, щоб ми закрили це питання", – додав старший сержант взводу 117-ї бригади ТРО Олександр.

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На Сумщині НЕМАЄ ФОРТИФІКАЦІЙ на кордоні! Як швидко можуть піти в НАСТУП РОСІЯНИ?

Раніше у ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні у Харківській та Сумській областях.

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