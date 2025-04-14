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На Сумщині 49 сіл залишились без людей: яка причина та що там відбувається
Через російські обстріли на Сумщині без людей залишились 49 сіл. Як відбувається евакуація людей?
Близько 50 тисяч жителів прикордоння Сумщини вже евакуйовані. Пів сотні сіл повністю залишили цивільні через посилення обстрілів з боку Росії. Однак ще тисячі сумчан потребують евакуації. Найскладніше вивозити малорухомих, літніх і людей з інвалідністю.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.
Люди трактором евакуйовувались із села, коли росіяни їх обстріляли
Транзитний центр у Сумах — місце куди приїжджають люди з прикордонних громад з Росією. Там, де вже не можливо жити. Володимир з села Біловоди. На його очах за кілька годин росіяни зруйнували його хату — спочатку артилерією, потім КАБом.
Володимир перезувається на протезах. Разом з односельцями і родичкою намагалися виїхати з порожнього села на тракторі: пожитки завантажили у причеп і вирушили ґрунтовою дорогою. Росіяни спеціально полювали за цивільними. В трактор влучили два дрони.
«Доїхали до села, два прильоти з дронів. Трактор розбило, ми живі», — згадує чоловік.
Вони переховувалися у лісовій посадці. Зв’язку не було. Те що їх побачив евакуаційний екіпаж поліції — можна вважати дивом.
На Сумщині 49 сіл — без цивільних
Нині на Сумщині евакуюють людей з 4 районів — Шосткинського, Конотопського, Охтирського і Сумського. Загалом це маже 200 населених пунктів.
«49 населених пунктів де взагалі не має жодної цивільної людини. Вони передані під управління Збройних сил України», — каже голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
Але ще кілька десятків тисяч залишаються у небезпеці. Момент евакуації люди відкладають до останнього. А як посилюються обстріли наражають на небезпеку себе і евакуаційні патрулі.
Транзитний центр
Яна — мама 3 дітей, теж сиділа до останнього. Її 4-річні Діана і Ліза в транзитному центрів щойно побачили іграшки, не можуть відірватися від дитячої кімнати. Бо у своєму домі днями сиділи у підвалі.
І там страшно, і виїздити в невідомість — страшно, каже Яна. Бо не зрозуміло, що далі робити, де знайти житло.
У транзитному центрі люди мають знаходитися 3 дні. Але через те, що знайти житло усім швидко не вдається, люди затримуються, а нових прибуває все більше, через посилення обстрілів прикордоння Сумщини.
Куди евакуйовують людей
Найскладніше — знайти житло для лежачих, одиноких, людей похилого віку. Саме таких з транзитного центру сьогодні забирають волонтери.
Евакуація однією лежачої людини може коштувати кілька десятків тисяч гривень, але найголовніше знайти прихисток з доглядом.
Сумчан з Миропілля, Краснопілля Хотинської громади привезли в геріатричний пансіонат на Київщині. Літні люди, що місяцями жили у пеклі першу ніч ночували у тиші.
Пан Анатолій тримався за свій дім, в якій вклали чимало зусиль. Він весь час перераховує кількість майна — прибудови зроблені власними руками, телевізори в кімнатах, сучасна пралка, відремонтована котельня. А тепер у свої 78 років — став безхатьком. У нього ще більше загострилося тремтіння рук і ніг. Єдине що зараз хочеться — зігрітися і виспатися. Люди тут можуть залишатися скільки потрібно. Однак волонтери можуть організувати виїзд і за кордон.
«Наразі приймає Норвегія Данія, транзит через Польщу», — каже Дмитро Максимович, директор благодійного фонду Barrier-Free Foundation.
Пан Василь і пан Людмила не хочуть за кордон. Єдине, що їм зараз потрібно — бути разом. Вони з Миропілля — від селища нічого не залишилося. Все лежить в руїнах. Їх вивозили по одинці. Пані Людмила загубила телефон і зв’язок перервався. Пан Вались вважав, що її ніколи вже більше не побачить. За кілька днів пара зустрілася в евакуаційному автобусі, і тепер весь час тримаються один за одного. Вони нічого не вивезли зі свого дому, навіть одягу не вистачає.
Але він взяв паперові роздруківки старих фотографій своїх близьких і батьківського дому, якого більше не має. Пан Василь бачив, як його знищили росіяни.
Він ще кілька разів гладить аркуш, на якому залишився його дім, а потім просить прибрати його з очей, щоб заспокоїтися. Йому 84, а їй 83. Вони народилися під час Другої світової. Разом вже пів століття. Він її цілує і вкотре повторюю, що нічого не має значення — головне, що його Люся поруч.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 14 квітня. День жалоби: жахлива трагедія в Сумах!