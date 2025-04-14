На Сумщині 49 сіл залишились без людей: яка причина та що там відбувається

Сумщина / © ТСН

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Близько 50 тисяч жителів прикордоння Сумщини вже евакуйовані. Пів сотні сіл повністю залишили цивільні через посилення обстрілів з боку Росії. Однак ще тисячі сумчан потребують евакуації. Найскладніше вивозити малорухомих, літніх і людей з інвалідністю.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Люди трактором евакуйовувались із села, коли росіяни їх обстріляли

Транзитний центр у Сумах — місце куди приїжджають люди з прикордонних громад з Росією. Там, де вже не можливо жити. Володимир з села Біловоди. На його очах за кілька годин росіяни зруйнували його хату — спочатку артилерією, потім КАБом.

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Володимир перезувається на протезах. Разом з односельцями і родичкою намагалися виїхати з порожнього села на тракторі: пожитки завантажили у причеп і вирушили ґрунтовою дорогою. Росіяни спеціально полювали за цивільними. В трактор влучили два дрони.

«Доїхали до села, два прильоти з дронів. Трактор розбило, ми живі», — згадує чоловік.

Вони переховувалися у лісовій посадці. Зв’язку не було. Те що їх побачив евакуаційний екіпаж поліції — можна вважати дивом.

Володимир

На Сумщині 49 сіл — без цивільних

Нині на Сумщині евакуюють людей з 4 районів — Шосткинського, Конотопського, Охтирського і Сумського. Загалом це маже 200 населених пунктів.

«49 населених пунктів де взагалі не має жодної цивільної людини. Вони передані під управління Збройних сил України», — каже голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Але ще кілька десятків тисяч залишаються у небезпеці. Момент евакуації люди відкладають до останнього. А як посилюються обстріли наражають на небезпеку себе і евакуаційні патрулі.

Транзитний центр

Яна — мама 3 дітей, теж сиділа до останнього. Її 4-річні Діана і Ліза в транзитному центрів щойно побачили іграшки, не можуть відірватися від дитячої кімнати. Бо у своєму домі днями сиділи у підвалі.

І там страшно, і виїздити в невідомість — страшно, каже Яна. Бо не зрозуміло, що далі робити, де знайти житло.

У транзитному центрі люди мають знаходитися 3 дні. Але через те, що знайти житло усім швидко не вдається, люди затримуються, а нових прибуває все більше, через посилення обстрілів прикордоння Сумщини.

Куди евакуйовують людей

Найскладніше — знайти житло для лежачих, одиноких, людей похилого віку. Саме таких з транзитного центру сьогодні забирають волонтери.

Евакуація однією лежачої людини може коштувати кілька десятків тисяч гривень, але найголовніше знайти прихисток з доглядом.

Сумчан з Миропілля, Краснопілля Хотинської громади привезли в геріатричний пансіонат на Київщині. Літні люди, що місяцями жили у пеклі першу ніч ночували у тиші.

Пан Анатолій тримався за свій дім, в якій вклали чимало зусиль. Він весь час перераховує кількість майна — прибудови зроблені власними руками, телевізори в кімнатах, сучасна пралка, відремонтована котельня. А тепер у свої 78 років — став безхатьком. У нього ще більше загострилося тремтіння рук і ніг. Єдине що зараз хочеться — зігрітися і виспатися. Люди тут можуть залишатися скільки потрібно. Однак волонтери можуть організувати виїзд і за кордон.

«Наразі приймає Норвегія Данія, транзит через Польщу», — каже Дмитро Максимович, директор благодійного фонду Barrier-Free Foundation.

Пан Василь і пан Людмила не хочуть за кордон. Єдине, що їм зараз потрібно — бути разом. Вони з Миропілля — від селища нічого не залишилося. Все лежить в руїнах. Їх вивозили по одинці. Пані Людмила загубила телефон і зв’язок перервався. Пан Вались вважав, що її ніколи вже більше не побачить. За кілька днів пара зустрілася в евакуаційному автобусі, і тепер весь час тримаються один за одного. Вони нічого не вивезли зі свого дому, навіть одягу не вистачає.

Василь та Людмила / © ТСН

Але він взяв паперові роздруківки старих фотографій своїх близьких і батьківського дому, якого більше не має. Пан Василь бачив, як його знищили росіяни.

Дата публікації 12:57, 14.04.25 Кількість переглядів 12 Гепає і вдень, і вночі! Понад 50 тисяч людей евакуювались з Сумщини!

Він ще кілька разів гладить аркуш, на якому залишився його дім, а потім просить прибрати його з очей, щоб заспокоїтися. Йому 84, а їй 83. Вони народилися під час Другої світової. Разом вже пів століття. Він її цілує і вкотре повторюю, що нічого не має значення — головне, що його Люся поруч.

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