На Сумщині брат ледве не зґвалтував сестру: школярку врятували військові, вона та її мати шокували заявою

На Сумщині засудили чоловіка за насильство над сестрою / © Pixabay

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У Сумській області до 7 років позбавлення волі засудили чоловіка за спробу зґвалтувати свою 14-річну сестру.

Про це йдеться у вироку Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

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Двоюрідний брат намагався зґвалтувати 14-річну сестру

Як встановив суд, увечері 27 грудня 2024 року обвинувачений разом зі своєю 14-річною двоюрідною сестрою поверталися додому. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік наполіг на тому, щоб піти неосвітленою манівцем поблизу місцевого сміттєзвалища.

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По дорозі він почав чіплятися до дівчини, обіймати та проти її волі цілувати. Попри відмову та прохання зупинитися, нападник повалив неповнолітню на землю, закривав їй рота й ніс долонею, аби приглушити крики, та намагався силою зняти одяг.

Врятувало дівчину те, що її крики почули військовослужбовці ЗСУ, які несли службу неподалік. Один із військових зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападник злякався та відпустив потерпілу, після чого бійці затримали його й викликали поліцію.

Аудіозапис на мобільному та зміна свідчень у суді

Важливим доказом у справі став аудіозапис. Потерпіла, відчувши небезпеку, встигла непомітно ввімкнути диктофон на своєму мобільному телефоні. Запис тривалістю майже 7 хвилин повністю зафіксував погрози нападника, опір дівчини, її благання про допомогу та момент приходу військових.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав.

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Крім того, сама потерпіла та її мати в судовому засіданні змінили покази, стверджуючи, нібито дівчина обмовила брата через сімейний конфлікт щодо виплат за загиблого батька-військовослужбовця. Мати дівчини також подала заяву слідчому про відсутність претензій матеріального та морального характеру до підозрюваного.

«Брат не намагався знімати з неї штани. При військових вона робила вигляд, що їй страшно. В поліції того ж вечора її допитали в присутності матері, пояснення вона давала добровільно, потім поїхали до лікарні, бо в неї боліло ліве плече, вдарилась коли впала на спину, лікарю сказала, що її тягли, вона грала свою роль», — йдеться у свідченні жертви на суді.

Свідчення жертви / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Однак колегія суддів критично оцінила ці нові свідчення, розцінивши їх як спробу допомогти родичу уникнути покарання. Вину обвинуваченого повністю доведено первинними свідченнями, записом із диктофона, протоколами огляду місця події та показаннями свідків — військовослужбовців і працівників служби у справах дітей.

Свідчення матері дівчини / © Єдиний державний реєстр судових рішень

З вироку Охтирського міськрайонного суду: «Зміна показів потерпілою та її матір’ю в суді суперечить об’єктивним доказам, зокрема аудіозапису протиправних дій, добровільно виданому відразу після злочину. Факт вчинення незакінченого замаху на зґвалтування неповнолітньої доведено поза розумним сумнівом».

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Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на зґвалтування неповнолітньої особи). Обставиною, що обтяжує покарання, визнано вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння.

Колегія суддів призначила засудженому покарання — 7 років позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін до набрання вироком законної сили.

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