На Сумщині за ухилення від мобілізації засудили чоловіка, який вже служить у ЗСУ

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

На Сумщині чоловік восени минулого року відмовився від отримання «бойової» повістки. Місцевий зізнався, що причиною вчинку став страх перед фронтом. Проте історія отримала несподіване продовження: поки тривало слідство, підсудний таки мобілізувався.

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Сумської області.

Чоловік спочатку відмовився від мобілізації

Події розгорталися у вересні 2025 року. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби. 7 вересня працівники ТЦК оголосили йому зміст повістки на відправку до військової частини.

Реклама

Проте чоловік навідріз відмовився підписувати документ. Військові склали акт про відмову, а матеріали передали до поліції. Вже на судовому засіданні мешканець Сумщини не заперечував своєї вини.

Чоловік все таки долучився до ЗСУ

Ключовим фактором, що вплинув на рішення судді, став той факт, що на момент винесення вироку чоловік уже проходив військову службу в іншій частині. По суті, підсудний виправив свою помилку ще до того, як почув вирок.

Орган пробації також надав позитивну характеристику, зазначивши, що ризик повторного правопорушення — середній, а виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Вирок суду

Враховуючи щире каяття та те, що підсудний вже захищає країну, суд призначив мінімально можливе покарання з випробувальним терміном.

Реклама

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, мобілізованого відмовилися брати на службу у кількох військових частинах.