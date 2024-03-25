На території України можуть зникнути українці: вчений-демограф шокував намірами Росії

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун вважає, що у випадку, якщо Росія захопить Україну, то українці, як етнос можуть зникнути. Частина громадян виїде на Захід, частину окупанти розселять по території РФ та заселять в Україні росіян.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Якщо окупанти захоплять усю Україну, то збільшиться кількість людей, які виїдуть до країн західної Європи. Якщо раніше, на початку війни, у декого в Україні були ілюзії щодо росіян, то зараз, гадаю, їх немає – вони будуть українців "перевиховувати" або вбивати. Це вже усім зрозуміло, тому велика частина людей виїде, ті хто залишаться будуть під постійним терором, а частину людей Путін переселить в Росію і просто буде розпорошувати наш етнос по всій території. Сибір, чи не Сибір – це вже не важливо", - вважає вчений-демограф.

Олександр Гладун зауважив, що таке явище називається "демографічним захопленням територій".

"А ось сюди, до України, будуть завозити своїх людей. Таке завезення називається "демографічним захопленням територій". Воно відбувається військовим шляхом, або може тривати поступово десятиліттями, коли один етнос переїжджає на територію іншого та захоплює його, переважаючи у чисельності корінне населення, яке тут мешкало раніше", - пояснив вчений.

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