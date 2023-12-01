На території Закарпаття вирішили перевіряти у всіх документи: хто це може робити та на яких підставах

Адвокатка розповіла, хто не має права вимагати у вас документи.

Рада оборони Закарпатської області від сьогодні, 1 грудня, запровадила перевірку документів в осіб на території Закарпатської області до завершення воєнного стану. А також призначила комендантів, які визначать уповноважених осіб, що перевірятимуть документи.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua нагадала, хто має право перевіряти у вас документи на вулиці, оглядати речі та автівку і на яких підставах.

Чи можуть перевіряти документи на вулиці

Перевірка документів громадян є заходом правового режиму воєнного стану. Але такі заходи мають здійснюватися уповноваженими особами та виключно з підстав, що визначені профільним законодавством.

Так, згідно до ст. 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, в період дії воєнного стану військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів державної влади чи місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, заходи правового режиму воєнного стану.

До таких заходів відноситься, зокрема: перевірка документів у осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, у порядку визначеному Кабміном.

За яких підстав можуть перевіряти документи

Порядок, підстави перевірки документів під час воєнного стану, а також коло осіб які мають на це повноваження, визначений Постановою КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456.

Вичерпними підставами для перевірки документів у осіб згідно до вказаної Постанови КМУ, є:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

“Тобто перевіряти у громадян документи можливо виключно з підстав що визначені вище в переліку. Якщо громадянин не вчинив жодного правопорушення та не викликає обгрунтованих підстав вважати, що вчинив або має намір вчинити правопорушення, або має при собі зброю, наркотичні речовини тощо, то здійснювати перевірку документів такої особи не мають право”, — розповіла Марина Бекало.

При цьому деякі підстави для перевірки є досить суб'єктивними, каже адвокатка.

“Наприклад, така підстава як "якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи", що дає можливість уповноваженій особі перевіряти будь-якого громадянина обгрунтувавши такі заходи тим, що такий громадянин має зовнішню схожість з особою яка є, наприклад, в розшуку”, — каже Марина Бекало.

Хто може перевіряти документи та оглядати автівки

Згідно до зазначеної вище Постанови КМУ, військовим командуванням разом із військовою адміністрацією видається наказ про перевірку документів у осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за яким призначається комендант.

Наказ Закарпатської обласної військової адміністрації від 30.11.2023р. на здійснення таких заходів містить доручення про призначення коменданта, який в свою чергу має надати повноваження на здійснення таких заходів відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил.

“Тобто здійснювати перевірку документів у громадян мають виключно уповноважені наказом коменданта службові особи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та ЗСУ”, — розповіла Марина Бекало.

Адвокатка зазначила, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) не відносяться до зазначеного переліку компетентних органів, а тому їхні представники не можуть бути уповноважені на здійснення таких заходів.

“Якими будуть накази призначених комендантів про надання повноважень на здійснення заходів правового режиму воєнного стану побачимо згодом, але ТЦК СП за діючими нормами профільного законодавства не можуть бути уповноважені на здійснення таких заходів. Будемо сподіватися, що призначені коменданти Закарпатської області не наслідують приклад коменданта Львівської області пана Тараса Греня та винесуть юридично коректні накази”, — каже Марина Бекало.

Нагадаємо, на Львівщині керівник апарату Львівської ОВА дозволив військкомам перевіряти документи у всіх військовозобов’язаних чоловіків на вулиці. Однак, як пояснила адвокатка, він не відповідає чинному законодавству.

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