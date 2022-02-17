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На Тернопільщині кавалер на побаченні вкрав з бюстгальтера жінки понад 21 тис. грн

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На Тернопільщині кавалер на побаченні вкрав з бюстгальтера жінки понад 21 тис. грн

pixabay.com

Суд на пів року арештував чоловіка.

У с. Горошова Чортківського району Тернопільської області кавалер запросив додому жінку і поки вона спала вкрав із її бюстгальтера 3 тис. злотих. 

Про це йдеться у вироку Борщівського районного суду Тернопільської області, повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, чоловік у червні 2021 року запросив до свого будинку жінку. Поки потерпіла спала, кавалер з її ліфчика вкрав 3 тис. злотих, що становить 21 742,20 грн, а з сумки - 1 тис. грн. 

На суді підозрюваний провину визнав. Він розповів, що під час розмови з подругою дізнався, що у її ліфчику є 3 тис. злотих, а у сумці - 1 тис. грн. Коли жінка заснула, він пограбував її. 

Потерпіла додала, що гроші вона зберігала у "чашці" ліфчика. У червні її запросив в гості підозрюваний і вона погодилась. Жінка залишилась ночувати у кавалера, а коли прийшла додому, то помітила, що її пограбували. 

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 185 КК України та арештував його на пів року. Це рішення ще можна оскаржити у суді. 

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