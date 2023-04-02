На Тернопільщині пацієнтам після спроби покращити зір, взагалі довелося видаляти кришталики і очі

Втратили зір після ін’єкції - 20 пацієнтів Чортківської лікарні на Тернопільщині визнані потерпілими у кримінальній справі. Тамтешніх лікарів підозрюють у неналежному виконанні своїх обов'язків. Два десятки їхніх пацієнтів або повністю втратили зір, або стали бачити ще гірше - одному чоловікові взагалі довелося видалити око, йдеться в ТСН.

55-річний чоловік до поліції звернувся першим. В нього, як і у більшості потерпілих, діабетична ретинопатія, коли уражені судини ока. До лікування зір на лівому оці був 70 відсотків, після лікування - повністю зник, згодом око взагалі довелось видалити.

З сильним запаленням ока з Чорткова чоловіка терміново перевели до Тернополя. Однак запалення стрімко ширилось, ліпше не ставало, його направили Одесу в Інститут очних хвороб імені Філатова. Там лікарі провели дослідження і виявили: в око була занесена синьогнійна паличка, його довелось видалити. “Що це є найстрашніша інфекція, яка може бути в оці. Нам сказали, як найшвидше забрати це око, щоб врятувати ще друге око”, - розповідає дружина потерпілого.

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У клініці Філатова нині свої очі рятують вже четверо пацієнтів Чортківської лікарні. Усім 16 лютого вкололи в очі один і той самий препарат. За кожну ін’єкцію пацієнти сплатили по 2 тисячі гривень. “В один день стати інвалідом. Прийти на своїх ногах, а вивели темного. Я його за руки водила. Він був активний, він був водій. Життя до і після розділилося”, - розповідає Галини про чоловіка, який отримав укол в обидва ока і після того почалось таке запалення, що йому видалили обидва кришталика.

В Одесі чоловіку планують замінити кришталики. Проте – жодних прогнозів, чи відновиться зір.

Препаратом для поліпшення зору пацієнтів у Чорткові кололи з одного флакона. Він іноземного виробництва, призначений для онкозахворювань. “Цей лікарський засіб не є сертифікований на території України, тобто він не приміняється для лікування очей в Україні”, - кажуть у місцевій поліції.

Офтальмологічне відділення Чортківської лікарні нині зачинене. Директор лікарні підтверджує факт каліцтва пацієнтів, але де медики узяли флакон- не каже. “Лікарнею даний препарат не закуплявся і лікарня не отримувала даний препарат у вигляді гуманітарної медичної допомоги”, - переконує він.

Поліція вилучила той самий флакон. “Препарат зараз на дослідженні, щоб виключити будь-яку складову - корупційну, ми відправили в іншу область”, - зазначають слідчі.

Своє розслідування розпочали і в обласному Департаменті охорони здоров'я. У Державній службі по контролю за лікарськими засобами у коментарі ТСН відмовили. Проте в наказі датованому ще 2020 роком є заборона на реалізацію цього лікарського засобу. Після нинішнього скандалу у фірмі-виробнику своєю чергою заявили: препарат, що використали медики у Чорткові, за усіма ознаками - підробний.

Нині усі чекають на результати експертизи, а двадцятеро потерпілих прагнуть подати цивільний позов до лікарів і шукають адвокатів, але знайти їх у Чортківському районі не можуть. Когось - уже найняли самі медики для захисту, інші - не хочуть братися за медичну справу, бо не вірять у виграш.

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