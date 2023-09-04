На Тернопільщині поліція оточила Свято-Богоявленський жіночий монастир: що сталось

Новий релігійний конфлікт виник на Тернопільщині – цього разу в Свято-Богоявленському жіночому монастирі Тернопільської єпархії УПЦ (МП), що у місті Кременець.

Як повідомили релігійні пабліки, сьогодні, 4 вересня правоохоронці оточили монастир нібито з метою подальшого закриття та виселення монахинь. Також, за повідомленнями пабліків, людей до святині пускають лише після пред’явлення паспорта.

Ситуацію для ТСН.ua прокоментували безпосередньо у самій єпархії та обласному главку поліції.

"Бачимо, яка обстановка по всій Україні. Є загроза виселення. Ситуація неправова, є грубі системні порушення проти Української православної церкви. Наразі молимось, намагаємось захищати у законний спосіб", – повідомив секретар Тернопільської єпархії УПЦ, протоієрей Стефан Балан.

Своєю чергою, правоохоронці відповіли ТСН.ua, що їхня функція – забезпечення безпеки.

"Вчора, 3 вересня, завершився договір про безоплатне користування релігійною громадою нерухомим майном, яке є державною власністю", - повідомив ТСН.ua заступник начальника відділу комунікацій ГУНП в Тернопільській області Андрій Василик.

Та додав: "Керівництво Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника звернулось до поліції, щоб було забезпечено публічний порядок під час роботи комісії заповідника з повернення майна із користування монастирем у державну власність. Що і відбувається сьогодні. Поліцейські зараз здійснюють заходи по забезпеченню публічної безпеки та порядку під час роботи цієї комісії. На цей момент порушень порядку не допущено. Працює комісія, виселення немає. Комісія оглядає, описує, перевіряє".

Читайте також:

Штурм і можливе виселення монахів: подробиці скандалу навколо Києво-Печерської Лаври

Новий чи старий церковний календар: у ПЦУ поставили крапку

Наречені скасували весілля і стали священником та черницею: чому вони так вирішили