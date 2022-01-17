На Тернопільщині суд заборонив двом хлопцям до 18 років ходити на дискотеки: що вони накоїли

На Тернопільщині суд заборонив двом хлопцям до 18 років ходити на дискотеки: що вони накоїли

Підліткам також заборонили виходити з дому без супроводу дорослих.

У Тернопільській області суд заборонив двом підліткам гуляти ввечері без супроводу батьків. Також їм категорично не можна відвідувати розважальні заклади, зокрема і дискотеки.

Про це йдеться у вироку Шумського районного суду, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, підлітки навчаються на 2 та 3 курсі професійних училищ. Вони 19 серпня 2021 року на території фермерського господарства вкрали 686 метрів кабелів. У ВАТ "Тернопільобленерго" Шумського РЕМ збитки оцінили в 3280 грн.

На суді підлітки свою провину визнали та розкаялись. Батьки хлопців повідомили, що вже відшкодували компанії завдані збитки. Це підтвердили також і у ВАТ "Тернопільобленерго" Шумського РЕМ.

Суд визнав хлопців винними за ч. 2 ст. 185 КК України. Суддя вирішив застосувати до хлопців виховні заходи. Так, їм від 21:00 до 6:00 заборонили перебувати за межами будинку без супроводу дорослих. Також підліткам заборонили відвідувати розважальні заклади. Ці заборони діятимуть доти, доки засудженим не виповниться 18 років. Батьки неповнолітніх повинні сплатити 858 грн за проведення експертизи. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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