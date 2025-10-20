ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

На Тернопільщині покарали працівницю залізниці через грядки біля колії

На суді жінка визнала, що 8 років обробляла земельну ділянку біля колії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На Тернопільщині покарали працівницю залізниці через грядки біля колії

Жительку Тернопільщини покарали через грядки біля колії / © Unsplash

У Тернопільській області на 5100 грн оштрафували працівницю «Укрзалізниці», яка самовільно захопила землю біля колії та висадила там грядки.

Про це йдеться у вироку Збаразького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, працівниця «Укрзалізниці» самовільно захопила земельну ділянку, що перебуває в «охоронній зоні, а саме поряд із залізничним переїздом на перегоні „Максимівка-Великі Бірки“ на 1317+491 м км до 1317 м+594 м відрізку, та розміщеної вздовж залізничної колії, з метою її подальшого обробітку та вирощування сільськогосподарських культур». Там жінка від 2017 до 2025 року садила грядки.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона розповіла, що «дійсно в період з 2017 року по 2025 рік здійснювала обробіток та вирощування сільськогосподарських культур на частині земельної ділянки поряд із залізничним переїздом на перегоні „Великі Бірки — Максимівка“ на 1318 км відрізку, та розміщеної вздовж залізничної колії, яка знаходиться в охоронній зоні».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 2 ст. 197-1 КК України. Її оштрафували на 5100 грн.

Нагадаємо, український фермер показав, як створити еко-житло.

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie