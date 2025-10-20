На Тернопільщині покарали працівницю залізниці через грядки біля колії

Жительку Тернопільщини покарали через грядки біля колії / © Unsplash

Реклама

У Тернопільській області на 5100 грн оштрафували працівницю «Укрзалізниці», яка самовільно захопила землю біля колії та висадила там грядки.

Про це йдеться у вироку Збаразького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, працівниця «Укрзалізниці» самовільно захопила земельну ділянку, що перебуває в «охоронній зоні, а саме поряд із залізничним переїздом на перегоні „Максимівка-Великі Бірки“ на 1317+491 м км до 1317 м+594 м відрізку, та розміщеної вздовж залізничної колії, з метою її подальшого обробітку та вирощування сільськогосподарських культур». Там жінка від 2017 до 2025 року садила грядки.

Реклама

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона розповіла, що «дійсно в період з 2017 року по 2025 рік здійснювала обробіток та вирощування сільськогосподарських культур на частині земельної ділянки поряд із залізничним переїздом на перегоні „Великі Бірки — Максимівка“ на 1318 км відрізку, та розміщеної вздовж залізничної колії, яка знаходиться в охоронній зоні».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 2 ст. 197-1 КК України. Її оштрафували на 5100 грн.

Нагадаємо, український фермер показав, як створити еко-житло.