Листоноша на Тернопільщині вигадала, як “заробити” 600 тисяч гривень: все закінчилось несподівано

На Тернопільщині суворо покарали листоношу

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У Тернопільській області до 5 років позбавлення волі засудили колишню працівницю «Укрпошти», яка привласнила понад 619 тисяч гривень виплат.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області.

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Листоноша привласнювала виплати

Як встановило досудове розслідування, жінка працювала начальницею пересувного відділення поштового зв’язку №35 (46435) філії АТ «Укрпошта» у Кременці та була матеріально відповідальною особою.

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У період від жовтня до грудня 2025 року посадовиця систематично привласнювала готівкові кошти, які мали виплачуватися мешканцям Кременецького району:

Жовтень 2025 року: отримувала для доставки готівку за поштовими переказами від ТОВ «Шумськ-Агро» та привласнила 30 400 грн , які призначалися трьом адресатам.

Листопад 2025 року: аналогічним чином привласнила ще 20 133 грн поштових переказів для двох осіб.

Грудень 2025 року: забрала з готівкового фонду відділення, виділеного на виплату пенсій, соціальних допомог та поштових переказів краянам, 569 351 грн.

Загальна сума викрадених коштів сягнула 619 885 гривень (що за законодавством становить великий розмір). Усі гроші жінка витратила на власні потреби.

Під час судового засідання обвинувачена пояснила, що брала гроші з наміром повернути їх у майбутньому, однак зробити цього так і не змогла. Частково вона відшкодувала лише близько 30 тисяч гривень.

Рішення суду

7 жовтня 2026 року Кременецький районний суд визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

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Під час призначення покарання суд урахував щире каяття, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей та відсутність попередніх судимостей. Водночас суд підкреслив, що вчинення злочину в надскладний для країни час та неповне відшкодування збитків унеможливлюють звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Суд ухвалив:

Визнати жінку винною за ч. 4 ст. 191 КК України та призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі .

Позбавити її права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 2 роки .

Повністю задовольнити цивільний позов АТ «Укрпошта» та стягнути з засудженої 593 520,70 грн майнової шкоди.

Стягнути на користь держави 18 320,40 грн витрат за проведення судових експертиз.

Строк відбування покарання вираховуватиметься з дня приведення вироку до виконання. На рішення суду може бути подано апеляцію протягом 30 днів від дня його проголошення.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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