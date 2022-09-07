Українські волонтери на найбільшій виставці оборонної промисловості в Польщі вже придивились, чим озброять військових

600 виробників зброї та амуніції з 30-ти країн світу - у польському місті Кельце триває міжнародна виставка оборонної промисловості. Вона є третьою за величиною в Європі після ярмарків у Парижі та Лондоні, йдеться в ТСН.

30-ту ювілейну міжнародну виставку оборонної промисловості відкриває військовий оркестр Туреччини. Нині країна головує на ярмарку, тут зо три десятки турецьких компаній. Але беззаперечний хіт – «Байрактар». Старший із братів Байрактар просто на стенді проводить переговори, поспіхом підписуючи документи. «Наші безпілотники Україна використовує дуже ефективно. Від початку війни вони постійно літають. Якщо потрібна допомога, наша технічна команда надає підтримку 24 годину на добу, все для того, щоб забезпечити вам найкращий результат. Ми допомагаємо Україні захистити свою землю, свій суверенітет. Робимо усе від нас залежне, щоб підтримати українську націю», - каже генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар.

Є тут і самохідні сорокавосьмитонні гаубиці, які вперше пішли в бій саме в Україні. «Ми питали думку українських артилеристів, і вони позитивно відгукуються про «Краби». Відзначають сучасні системи навігації і керування вогнем. Одна з головних переваг нашої самохідної гаубиці - міцна броня, вона береже життя солдатів. Скільки зараз «Крабів» є в українській армії - з міркувань безпеки я не можу сказати, але у нас є контакт, і до кінця цього року будуть чергові постачання гармат-гаубиць до України», - переконує директор технічно-торгового бюро «Huta Stalowa Wola” Вальдемар Яняк.

Американські винищувачі F-35 на озброєнні є лише в кількох армій світу, але недарма їх прозвали богами війни. «F-35 - найдосконаліший і найпотужніший літак п’ятого покоління у світі, він вдосконалювався кілька століть. В першу чергу, всі згадують, що п'яте покоління використовує функцію літака-невидимки. Завдяки своїм можливостям F-35 дозволяє не лише перемагати поточні загрози, але й загрози, які з’являються онлайн, нові загрози для літака», - розповідає льотчиця Монесса Белжисер.

На виставці - чотири українські виробники. Компанія «Луч» нині презентує новинку - протитанковий ракетний комплекс «Скіф-М». «Вперше демонструється світові модернізована версія комплексу «Стугна», або як він поставляється на експорт, «Скіф» загальновідомий завдяки численним відео знищення російської техніки українськими захисниками. «Скіф М» більш легший, ми вбудували лазерний далекомір в наш прилад наведення, він буде використовувати ті самі ракети, які є вже на озброєнні української армії», - показує заступник генерального директора Київського конструкторського бюро «Луч» Антон Пашинський.

До війни левову частку продукції експортували, зараз завдання конструкторського бюро - забезпечити українську армію. На виставці «Луч» шукає партнерів для створення нового озброєння, а також постачання запчастин.

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Чим зміцнити наші збройні сили - приглядаються й українські волонтери. Тарас Чмут на виставку озброєння приїхав, аби провести переговори і згодом укласти нові контракти на постачання зброї. Приглянувся до важких кулеметів турецького виробництва під натівський калібр. «Фактично ліцензійна копія американського кулемета. Ми такі отримуємо від деяких країн в якості МТД, але потреби в тисячах одиниць. Може встановлюватися на бронетехніку, на бронеавтомобілі, пікапи, може бути на станку, як от тут виставлено в піхотній версії. Хороше, перевірене, понад 100 років експлуатації, це один із найкращих у світі кулеметів, я радий, що ЗСУ на нього нарешті переходять, бо пів світу такими воює багато років, багато воєн», - каже голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Нині бюджет фонду - 20 мільйонів доларів, каже Тарас, тож на кулемети точно вистачить. «Ми домовилася з’їздити на завод, подивитися виробництво, є приблизне розуміння термінів виробництва, ціна залежить від кількості, в подібних виробах - це в районі 20 тисяч за одиницю», - зазначає Тарас.

Цьогоріч інтерес до міжнародної оборонної виставки дуже високий, кажуть організатори. І передусім це пов’язано з геополітичною ситуацією і нападом Росії на Україну.

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