На тлі можливого вторгнення до України світові лідери виказують підтримку українцям і надсилають військову допомогу

Під виглядом спільних військових навчань Союзна рішучість, Росія продовжує стягувати війська

Якщо росіяни і американці почнуть стріляти одне в одного - це світова війна, заявив Джо Байден. І закликав співгромадян негайно евакуюватися з України, бо в разі погіршення безпекової ситуації військові їм не допомагатимуть. Ввечері до Києва прибули ще 130 тонн американської зброї, а Естонія оголосила про виділення гуманітарної допомоги у понад 350 тисяч євро.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

В Борисполі розвантажують ще два американські літаки - тепер вони прилітають до Києва щоночі. За лічені дні обладнання в Україну доправили загальною вагою на тисячу двісті тонн. Останній вантаж - Джавеліни, гранати та інша оборонна зброя. Тим часом в інтерв’ю Леслі Холту на NBCNews Байден відкидає будь-яку можливість прямого військового втручання Сполучених Штатів, щоб не відбувалося в Україні:

- Який сценарій змусив би вас залучити американські війська до порятунку і евакуації американців звідти?

- Його не існує. Це світова війна. Якщо американці і росіяни почнуть стріляти одне в одного - ми опинимось в геть іншому світі, в якому ще ніколи не жили.

Відтак американський держсекретар закликав співвітчизників негайно залишити Україну.

«Вторгнення може розпочатися в будь-який час. Навіть під час Олімпіади. Ми продовжуємо вивозити посольство. Хочу ще раз чітко заявити, кожен америкнаський громадянин, що досі залишається в Україні, має поїхати просто зараз», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Аби цього не довелося перевіряти Велика Британія, чиї літаки теж мало не щодня сідають в Києві з допомогою, ухвалила закон про посилення санкцій проти Росії. Документ дозволить владі країни негайно і дуже сильно розширити санкційні списки у разі російського вторгнення до України. Хто саме може потрапити під обмеження поки не розголошують. Однак, раніше Лондон заявляв, що під санкціями можуть опинитися близькі до Путіна олігархи та їх довірені особи, а також пов'язані з Кремлем організації та компанії. Зі штаб-квартири НАТО британський прем’єр Борис Джонсон записав відеозвернення на підтримку України, перемежоване кадрами з його недавньої поїздки до Києва та розмов з європейськими партнерами.

«Коли я приїхав до Києва, місто було набагато активніше, голосніше, ніж 5 років тому, коли я був там востаннє. Це надзвичайно, що країна при цьому під загрозою військового втручання 130 тисяч військ, зосереджених Росією на її кордоні. Все, чого бажає Україна - права жити в мирі і самостійно обирати свою долю, бути вільною державою. Британія завжди підтримувала ці принципи і не відступиться зараз», - заявив Джонсон.

Понад 350 тисяч євро гуманітарної допомоги виділяє Естонія для мешканців на сході України. Спальники, ліжка, обігрівачі. І гроші для закупівлі пального, предметів першої необхідності, медичної допомоги.

«Ми зосереджені на допомозі Україні. Деескалація становища не може відбуватися її коштом, за рахунок України. Естонія пропонує політичну і практичну допомогу. Разом з Німеччиною ми щойно надіслали до України польовий шпиталь», - повідомила прем’єр-міністер Естонії Кая Каллас.

Під виглядом спільних військових навчань Союзна рішучість, Росія продовжує стягувати війська, в Білорусі - лише за 45 кілометрів від кордону - на нових супутникових знімках помітили бойову группу. Нові системи залпового вогню, військові палатки, сотні одиниць техніки з космосу побачили також у окупованому Криму.

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