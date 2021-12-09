На тлі загрози нападу РФ в Україні почали перевіряти бомбосховища: чи всі вони придатні для укриття

На тлі загрози нападу РФ в Україні почали перевіряти бомбосховища: чи всі вони придатні для укриття

У Києві нараховується близько 4,5 тисячі приміщень для сховищ.

На тлі тривожних новин з-під кордонів в українських містах почали перевіряти готовність укриттів для населення, яких лише в столиці налічують понад чотири тисячі.

У Києві та інших містах-мільонниках їх навіть звели в спеціальну інтерактивну мапу, йдеться 8 грудня в сюжеті ТСН 19:30.

Пан Микола працює в одному зі столичних сховищ від авіаударів та обстрілів охоронцем ключів та знань, як відкрити важкі герметичні двері, розраховані на хімічні атаки. Чоловік показав журналістам тунель, яким евакуйовуватимуть людей у разі обстрілу міста.

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За його словами, в разі війни сюди доправлять штаб Шевченківської адміністрації та мешканців сусідніх будинків. Загалом місця вистачить на 300 людей.

Укриття сховане на глибині щонайменше 5 метрів під землею. Його можна знайти за спеціальними вказівками, розміщеними на вулиці.

У самому сховищі на стінах висять інформаційні буклети щодо того, як поводити себе у разі обстрілу, куди телефонувати та як користуватися вогнегасником і протигазом. Водночас самих їх тут немає, як і мобільного зв'язку, замість якого обіцяють запустити стільниковий, як і генератор на випадок відімкнення електропостачання.

Чи всі бомбосховища в містах придатні для укриття | Новини України

Наразі у Києві нараховується близько 4,5 тисячі приміщень для сховищ. Це підвали будинків, спеціально обладнані укриття на підприємствах і навіть паркінги для автомобілів. Та найбільша надія столиці - метрополітен. У підземці та інших сховищах можуть знайти прихисток понад 2,5 млн осіб (лише половина наслення Києва).

"Лінія зіткнення за добу сюди не прийде. Якщо буде режим надзвичайної ситуації, він буде тут. Всі сховища підготують до роботи, - запевняє директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук і додає: - Якщо біля Києва буде лінія бойови дій - місто евакуюють".

Перевіряють бомбосховищазараз не лише у столиці. У Запоріжжі після 2014 року виявилося, що майже всі старі захисні споруди в житлових будинках – аварійні, з проваленою підлогою, перекриттями, поїденими іржею, та цілковитим безладом всередині. Звідси радше хотілося втекти, аніж сховатися.

Після інвентаризації аварійні сховища вивели з переліку або привели до ладу. Тепер у цьому місті приміщення обладнані навіть краще за столичні, є питна вода, ліхтарики та протигази.

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Знайти найближче сховище люди можуть за вказівниками чи за допомогою електронної мапи. Київську можна знайти на сайті КМДА і відкрити просто з телефона. На ній кольоровими позначками вказані всі типи сховищ та їхні адреси.

Журналісти ТСН вирішили перевірити, чи справді мапа приведе до бомбосховища. У підсумку дійшли до житлової дев'ятиповерхівки, де справді є позначка про укриття, на дверях якого, однак, висить величезний замок. Як його відкрити - не знають навіть місцеві.

Але знайти сховище за картою щастить не завжди. Інколи замість нього можна потрапити на давно реконструйований приватний об'єкт.

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