На трактори планують саджати жінок: як в Україні готуються до посівної та що кажуть підприємці про проблеми

У прикордонних і прифронтових регіонах у підприємців та фермерів є суттєві проблеми.

В Україні фермери почали підготовку до посівної та відверто заявляють про проблеми. Особливо це стосується прифронтових регіонів і тих областей, які межують з Росією. Серед усього - брак людей, низька ціна на зерно та постійні обстріли.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Фермери і підприємці з прикордоння розповіли про брак людей і проблеми

Підприємець Сергій Лазар каже, що раніше у нього було потужне підприємство з виробництва крохмалю, який експортували до 25 країн світу. Проте через війну ситуація вкрай погіршилася.

"Я навіть не можу конкурувати всередині країни, не кажучи про західну конкуренцію якусь", - каже Сергій Лазар.

Виробництво крохмалю

На Чернігівщині землі вздовж кордону фермери не обробляють. Вирощене нікуди подіти, а невдовзі і працювати буде нікому.

"Підшукуємо вже жінок, будемо навчати і саджати на великогабаритні трактори і на машини. Посівна під дуже дуже великим питанням", - каже фермер Олексій Калита.

Олексій Калита

Він додає, що зараз сіяти зерно вкрай невигідно через низьку ціну. Підприємці зазначають, що на виробництво також впливають повітряні тривоги, оскільки під час них потрібно зупиняти роботу.

Підприємство з переробки деревини Юрія Литвинова - за 40 кілометрів від лінії фронту, в Покровську, що на Донбасі. З 18 робітників у нього залишилося лише троє. За словами підприємця, там згортається весь бізнес. Вижити можуть лише ті, хто торгує харчами.

На Чернігівщині та Сумщині хоч і немає активних бойових дій, але є довжелезний кордон з Росією. Власн, і збут продукції раніше був орієнтований на країн-сусідок. Через європейські порти невигідно, бо далеко возити.

Як допомагатимуть бізнесу

Цього року на підтримку економіки є 41 мільярд гривень. Скажімо, виплати за гектар землі передбачаються всім без винятку дрібним фермерам країни. У травні почнеться реєстрація на виплату грошей для фермерів. Це стосується аграріїв, які обробляють до 120 гектарів землі на звільнених від російських окупантів територіях. Грошима можна розпоряджатися на власний розсуд. Також плануються виплати тим, хто тримає від трьох до ста корів, до 500 кіз чи овець. Про це повідомив заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький під час роботи економічного форуму в Чернігові.

Зменшення населення автоматично послаблює прифронтові області, певен підприємець Сергій Лазар. На підприємстві з виготовлення крохмалю вони тримаються саме за людей, і попри все, зберегли колектив. І сподіваються, що за грамотної державної підтримки зможуть повернути й довоєнні потужності.

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Нагадаємо, економіст відповів, коли Україна буде змушена почати друк грошей.

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