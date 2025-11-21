На титанових лапах: лабрадор Лавр, який потрапив під поїзд, став натхненником для поранених бійців

Лавр на протезах / © ТСН

Лавр — лабрадор, який потрапив під поїзд, йому відрізало передні лапи, але псу поставили нові титанові лапи. Тепер він живе у реабілітаційному центрі і надихає бійців, які готуються до протезування або вже освоюють протези.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Лабрадору трохи більше 3 років і з ним сталася біда.

«Він дійсно мав би померти десять разів. Його волонтери вже були загорнуті в простирадла після травми. Він потрапив під поїзд. Травматична ампутація двох кінцівок. Він кровоточив. Його привезли до ветеринарної клініки, і вони думали, що все скінчено», — каже керівник центру TYTANOVI В’ячеслав Запорожець.

Це трапилося на залізниці в Одесі. В одній з тамтешній ветеринарній клініці вирішили — псу треба дати шанс на повноцінне життя. Але потрібна була допомога фахівців з Дніпра.

Першу операцію лабрадору зробили в травні, другу в червні, місяць не давали вставати на лапи, поки все загоїлось.

«Тут імплантат коротший, це дуже складний випадок в травматології, тут простіше, тут більше поверхні для імплантату, а тут менше. Вони м’які, бачите, гумові м’які подушки, бачите, вилиті, вони компенсують навантаження», — йдеться у сюжеті.

Тепер штучні лапи — як рідні. Історію пса на титанових протезах дізналися в київському реабілітаційному центрі і одразу зрозуміли, що тут він буде серед своїх. Тут він отримав і друзів, і нове ім’я — Лавр.

23-річний Євдоким родом з Донеччини, про це нагадує набита на руці стела, а рідний Покровськ — у нього на грудях. Він воював за свій край, втратив обидві ноги, але тепер допомагає і іншим стати на протези. Реабілітолог Євген каже, людям складно встати на штучні ноги, бо часто занадто багато думок у голові.

А Лавр продовжує ходити у реабілітаційний центр як на роботу і доводить усім — на протезах можна жити і радіти.

