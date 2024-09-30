На українців чекає чергова аномалія: синоптики шокували прогнозом погоди на жовтень

До кінця року залишилось менше ста днів, тобто вже за два місяці настане зима, а над більшою частиною України панує літня погода. Синоптики констатують, що метеорологічне літо продовжується. Нагадаємо: літо закінчується, коли середньодобова температура стає нижчою +15 градусів протягом кількох діб поспіль, поки вона значно вища. Та невдовзі температура повинна різко знизитись, настане справжня осінь.

Якою очікується погода у другому осінньому місяці, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: Заморозки у першій половині жовтня – явище звичайне

Українські синоптики наголошують, що за кліматичними даними жовтень в Україні – типовий осінній місяць, місяць прив’ядання природи та масового відльоту птахів, хоча луки ще радують яскравою зеленню, інколи і "бабиним" літом. Проте природа йде до зими, бо зменшується кількість сонячного тепла через стрімке скорочення світлої частини доби. Середня температури повітря знижується порівняно з вереснем на 5-7 градусів, тобто до +6-13 градусів.

Заморозки у першій половині жовтня – явище звичайне. У другій половині місяця частіше, ніж влітку, на погоду впливатимуть циклони, приносячи похмуру дощову погоду, а можливо і перший сніг.

Як розповіла нам керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру кандидат географічних наук Тетяна Адаменко, нинішній жовтень очікується на 1-1,5 градуси теплішим, ніж за середніми показниками і без аномалій. У північній частині країни буде до +6-7 градусів, центральних та східних областях до +8-9, у Карпатах до +5, на півдні Криму до +14. Місячна кількість опадів у західних та північних областях прогнозується близькою до норми, це 42-52 мм, у Карпатах та Закарпатті 70-120 мм, на решті території 20-32 мм (менше норми). Хвилі відчутного холоду найбільше ймовірні у середині першої та на початку третьої декади місяця, у кінці жовтня зачастять дощі. Недовго чекати і першого снігу.

Прогноз погоди в Україні на жовтень / Фото: ТСН

"Погода у жовтні зазвичай контрастна і може змінюватися кілька разів на день, - говорить Тетяна Адаменко. - На переважній частині території відбувається стійкий перехід середньодобових температур через +5 градусів у бік зниження, аж до переходу через 0 градусів, настає час передзим¢я. Лише у південних областях і на Закарпатті цей перехід відбувається у першій половині листопада. Все частіше останніми роками у жовтні переважає тепла погода, як, наприклад, у 2015 році, коли перша половина жовтня була майже по-літньому теплою – температура повітря сягала +25 градусів. А у жовтні 1999 року у південних областях спостерігалася температура +29-34".

За даними багаторічних метеорологічних спостережень, у холодні роки у багатьох регіонах України абсолютний мінімум температури повітря досягав 16 градусів морозу, у Карпатах - мінус 23. В західних областях було 18 градусів морозу, на південному узбережжі Криму - мінус 3 градуси.

Абсолютний максимум температури у жовтні становить градуси, на високогір′ї Карпат Для порівняння: у вересні абсолютний мінімум температури повітря - 7 градусів морозу, абсолютний максимум – 38,8 градусів тепла, в гірських районах - 32 градуси тепла.

Погодні сайти: тепло і майже без дощів

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що жовтень очікується прохолодним і дощовим на заході і частині півночі України і досить теплим у інших регіонах, перш за все на півдні.

Захід

Жителі заходу країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – відчули подих осені наприкінці вересня. Три дні то дощило, то лило з неба, а температура впала з +23-25 градусів тепла до +10-12. Перші дні жовтня також очікуються дощовими, але потім на 4-5 днів потеплішає до +18-20 градусів удень і до +10-12 вночі. На цьому теплі дні у регіоні закінчаться – надалі до кінця місяця денна температура триматиметься від 12 до15 тепла, нічна – від 8 до 10 тепла. Очевидно, що при такому незначному перепаді температур небо буде хмарним, а дощі – майже постійними, хоча і незначними.

З 14 по 17 жовтня небо проясниться, настане коротке "бабине літо", яке правильніше назвати золотою осінню, адже навіть удень буде не тепліше за 11-13 градусів. Закінчиться місяць зниженням температури до +7-9 градусів удень і до +4-6 вночі і помірними дощами.

Жовтень буде теплим місяцем / Фото: Unsplash

Північ

Осіння погода була наприкінці вересня і в північних областях, але не скрізь. Дощило і холодало на Волині та Рівненщині, а от у інших областях - це Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – "вересневе літо" позицій поки не здало. Тут перша декада жовтня очікується теплою, як було у вересні, температура вдень до +24-25 градусів, уночі +7-9, опади незначні, а на Сумщині їх не прогнозується зовсім. У Волинській та Рівненській областях на початку жовтня також буде тепло, але тільки 2-4 жовтня, і то не вище +20 градусів удень. Осіння прохолода прийде на північ країни після 17 жовтня, денна температура за два тижні поступово знизиться з +14-15 градусів до +9-10, періодично дощитиме, але сильних опадів не очікується. Матимемо і три дні прохолодного "бабиного літа", з 15 по 17 жовтня, однак не скрізь: воно обмине Житомирську і Сумську області.

Центр

У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – метеорологічне літо у жовтні продовжиться на 5-6 днів, але й надалі тепло буде до 15-го числа, а на Дніпропетровщині навіть до 20-го. Найперше осінь завітає на Вінниччину і Черкащину. Після 5 жовтня денна температура знизиться з +21-23 градусів до +15-17, нічна - з +10-12 до +6-8. В трьох інших областях буде тепліше на 2-4 градуси, як удень, так і вночі, і це тепло затримається на три-п’ять днів довше, а на Дніпропетровщині +15-16 градусів удень може бути до початку третьої декади. Досить тепле "бабине літо", очікується в центрі країни з 14 по 19 жовтня.

З опадами у регіоні складеться не дуже. Тільки у Вінницькій області інтернет-синоптики обіцяють один "сухий" тиждень, з 14 по 21 жовтня, в інші дні потроху дощитиме. На Черкащині можливі 5-6 днів з незначними опадами у першій половині жовтня і два дні під кінець місяця, приблизно стільки ж на Полтавщині і Кіровоградщині. У Дніпропетровській області дощів майже не буде.

Схід

Три східні області – Харківська, Донецька і Луганська – можуть отримати у перший тиждень жовтня 5-6 днів метеорологічного літа. Денна температура прогнозується +24-26 градусів, нічна - від +11 до +13 градусів. Надалі вона поступово знизиться, але ще тиждень, а на Луганщині навіть два тижні, до 22 жовтня, сонце вдень нагріватиме повітря до +14-15 градусів. Луганці мають шанс і на найдовше "бабине літо", з 14 по 22 жовтня. У двох інших областях воно закінчиться на 3-4 дні раніше.

А от дощів очікується мало: всього три-чотири дощові дні – по одному на тиждень.

Південь

На півдні країни - це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим - погода у жовтні буде різною. На Одещині "вересневе літо" закінчиться відразу, бо область накриє циклон, який прийде з моря і принесе сильні дощі. Денна температура впаде з +25 до +18-20 градусів, а литиме з неба майже тиждень, особливо 6 жовтня. Надалі опади припиняться, однак тепло вже не повернеться. Але й дуже холодно не буде, температура 15-18 градусів тепла триматиметься довго, лише після 25 числа вона знизиться до +13-14 градусів удень і до +8-9 вночі. Під кінець жовтня знову почнуться невеликі дощі.

Дістанеться від негоди і Криму: перші два дні місяця будуть сильні зливи, температура знизиться до +19-20 вдень. Надалі опади припиняться, потепліє до +23-25 градусів, та ненадовго: за тиждень буде вже +18-19, за два тижні +16-17, на кінець місяця не вище +15. Інколи дощитиме, але мало.

У решті південних областей літня погода з температурою вдень +23-25 градусів затримається на перші п’ять днів жовтня, на шостий сюди прийдуть залишки "одеського" циклону і добре намочать спраглу землю. Похолодає до +13-15, та надалі знову потепліє на 3-5 градусів ще на тиждень. Погода у другій половині місяця прогнозується комфортною як для жовтня: вдень до +16 градусів з поступовим зниженням ближче до листопада до +12-13. Вночі – не нижче +8 градусів. Дощі повернуться під кінець місяця. "Бабине літо" буде і на півдні, триватиме воно з 14 по 19 жовтня.

Як видно, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів відрізняються: інтернет-синоптики обіцяють у жовтні більше тепла, менше опадів і відсутність заморозків та снігу.

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