На українців чекає найхолодніша ніч року: де лютуватимуть "сибірські" морози

На українців чекає найхолодніша ніч року: де лютуватимуть "сибірські" морози

У четвер до західних областей почне надходити тепліше повітря атлантичного походження, яке протягом п'ятниці-суботи пошириться і на всю території нашої країни.

За прогнозами синоптиків, на українців чекає найхолодніша ніч року. Вони прогнозують: вже за кілька годин стовпчики термометрів опустяться до -19. А на Півночі та північному сході місцями до 24 градусів морозу.

Про те, чи вже багато постраждалих від морозу, як його зустріли у містах, і що робити, коли він застиг у горах - 12 січня йдеться в сюжеті 19:30.

ЛЬВІВ

Наразі у Карпатах 12 градусів морозу, а буде ще холодніше. Прогнозують подекуди до -18. Такі тріскучі морози вже були цьогоріч, кажуть гірські рятувальники. Тутешні мешканці до таких мінусів звикли, а туристам, особливо недосвідченим, треба бути пильними. Головна порада - без підготовки в зимові гори не йти, бо зима у горах - це велика небезпека.

Якщо все ж вирішили йти, потрібно вдягати теплий одяг, мати з собою гарячий чай, аптечку, змінний одяг. Не можна вдягати тісне взуття та одяг, бо це сприяє зменшенню кровообігу і призводить до замерзання. Найбільшою небезпекою в горах є темна пора доби і сніг.

Якщо людина без правильно підібраного одягу і спорядження і немає місця, де відігрітися - за пів години часу від переохолодження вона може загинути, кажуть гірські рятувальники.

Вразі, якщо ви потрапили в небезпеку, радять не зволікати і одразу телефонувати "101" - рятувально-пошукові групи перебувають на цілодобовому чергуванні.

Наразі лавинної небезпеки у горах Львівщини немає, кажуть гірські рятувальники, бо немає великої кількості снігу. Слід зазначити, що вже від завтра в гірських районах Західної України теплішатиме: буде від -3 до +3, без опадів. Лише у Карпатах подекуди можливий мокрий сніг.

СУМЩИНА

На Сумщині минулої ночі температура повітря опустилася до мінус 12, нині вже -15 і вона продовжує падати.

По області вже розгорнуті близько тисячі стаціонарних пунктів обігріву у школах, медзакладах де можна зігрітися, випити чаю чи зарядити мобільний. Разом із похолоданням до лікарень почали госпіталізовувати перших пацієнтів з переохолодженням та обмороженнями. Лише за два дні до Сумського опікового відділення ушпиталили сімох хворих – з яких шістьом довелося ампутувати стопи.

Своєю чергою медики наполегливо закликають утриматися від вживання алкоголю на морозі, бо це смертельно небезпечно.

Перші ознаки переохолодження - це втрата чутливості в кінцівках, коли ви не можете наприклад, взяти в руки ключ. Або ж починає дрижати все тіло. Ці ознаки не можна ігнорувати. А вберегтися нескладно - намагатися довго не перебувати на морозі. Одяг має бути багатошаровим. Взуття – тепле, сухе і обов'язково просторе. Крім того, не варто забувати шапку, шарф та рукавиці.

КИЇВ

У Києві сьогодні -13. У зонах святкових розваг люди на негоду незважають.

Від п'ятниці, 14 січня, температура поступово підвищуватиметься. І хоча вночі буде ще від -4°C до -6°C, вдень вже стовпчики термометра покажуть від -1°C до +1°C.

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У суботу, 15 січня, вночі йтиме сніг, температура сягатиме від -1°C до -3°C, вдень – від -1°C до +1°C.

У неділю, 16 січня вночі знову похолоднішає: від -4°C до -6°C. А день обіцяє бути сонячним з температурою від -1°C до +1°C.

В усіх районах столиці працюють пункти обігріву.

Тим часом станом на 20 годину середи, 12 січня, на Півночі України стовпчики термометрів подекуди вже опустилися до -20 градусів, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

На українців чекає найхолодніша ніч року

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Автори: Олександр Загородній, Оксана Солодовник, Наталка Волосацька.