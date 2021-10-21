На українців чекає тепла п'ятниця, а від вихідних слід готуватися до холодів: прогноз погоди на 22-24 жовтня

На українців чекає тепла п'ятниця, а від вихідних слід готуватися до холодів: прогноз погоди на 22-24 жовтня

Крім того, синоптики оголошують і штормове попередження по всій Україні.

До України прийшло неочікуване потепління. Синоптики прогнозують ще один теплий день у п'ятницю, а у субботу вже просять готуватися до холодів та бути обережними через сильний вітер.

Про погоду та її примхи - 21 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у Чернівцях +22. Центральну пішохідну вулицю не впізнати. Літні майданчики ресторанів заповнені вщент. Хоч і не сонячно, чимало містян у футболках. Спортсмени повернулися до вуличних тренувань.

У Дніпрі у місцевому ботсаду розквіт горіх. Його називають "відьмин". Гамамеліс віргинський отримав зловісну назву, бо квітує не за сезоном, ще й горішки не їстівні. Квітне осінню. Та лише, коли тепло. Вчені кажуть, що цьогоріч із бабиним літом йому пощастило.

Тут +18 вдень. Рятувальники просять не розпалювати багаття у лісі. Там і в парках парках - людей чимало. Та сильні пориви все ж не дають аж надто роздягнутися. Думки ж щодо погоди в дніпрян розділилися. Одні радіють теплій погоді, бо не треба платити за опалення, інші - потепління, зізнаються, не помітили.

Погода в Україні: чи довго протримається неочікуванне потепління та чого очікувати на вихідних

Кияни масово гуляють містом. У парках столиці радіють живій музиці та грають у волейбол. Тут 17 тепла.

В Гідромецентрі кажуть - так само тепло буде ще у п'ятницю, 22 жовтня. А вже в суботу - похолоднішає. Від понеділка - ще більше.

"5 -10 градусів тепла в денні години, а у нічні вже, відповідно, близько нуля", - розповідає синоптик Олександр Халас.

І можливі невеликі морози до 2 градусів. Але киян це не лякає.

Крім того, синоптики оголошують і штормове попередження по всій Україні. У столиці через сильні пориви вітру вже спустили державний прапор коло Національного музею історії України у другій Світовій війні.

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