На українців чекають зміни у липні: усі нововведення та нові правила для біженців у Польщі

На які зміни чекати підприємцям, що буде з виплатами для ВПО, чи всі пенсіонери отримають пенсію та яких сюрпризів очікувати українцям за кордоном – в ексклюзиві TSN.ua.

У липні на українців чекає низка змін – від податків для ФОПів до допомоги біженцям у Польщі.

На які зміни чекати підприємцям, що буде з виплатами для ВПО, чи всі пенсіонери отримають пенсію та яких "сюрпризів" очікувати українцям за кордоном – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.ua.

Пенсіонери залишаться без пенсій?

В Україні деякі пенсіонери залишаться без виплат у липні через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Пенсіонери-переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти ідентифікацію для підтвердження права на виплати. Цей захід необхідний для забезпечення Пенсійному фонду впевненості в тому, що кошти досягають своїх законних одержувачів. Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, його пенсійні виплати були припинені. Однак їх можна відновити, пройшовши необхідну процедуру ідентифікації. Це можна зробити кількома способами – пенсіонер може обрати найзручніший для себе: особисто це можна зробити в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або відділенні “Ощадбанку”; через відеоконференцію: для цього потрібно подати відповідну заяву; на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через “Дія. Підпис”; в дипломатичних установах України за кордоном. Водночас після проходження ідентифікації, пенсіонер має передати документи про це Пенсійному фонду. Це можна зробити через вебпортал ПФУ або вислати поштою.

Податки для ФОПів

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Нагадаємо, що від початку року мінімальна заробітна плата змінювалася двічі. Тому підприємців цікавить питання, якими будуть актуальні розміри податків для ФОПів різних груп. Примітно, що в липні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін: мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати – це 1 760 гривень за місяць, максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат – 26 400 гривень за місяць. Водночас єдиний податок для 1-ї та 2-ї груп прив'язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3 028 гривень. Тобто коли йдеться про єдиний податок (ЄП), то в липні: ФОП 1 групи сплачує 302,80 гривні – це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб; ФОП 2 групи сплачує 1 600 гривень – це 20% від мінімальної зарплати; ФОП 3 групи має фіксований ЄП на рівні 2023 року – це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів – для неплатників ПДВ. Нагадаю, що за невчасну сплату ЄП передбачені штрафи та пеня: до 30 календарних днів – 5%, а якщо вже понад 30 календарних днів – 10%.

Максимальний дохід для ФОП

Однак, не потрібно забувати, що в Україні діють дві системи оподаткування для підприємців: спрощена і загальна. Спрощена система має іншу ставку єдиного податку та передбачає певні обмеження залежно від групи. Якщо ж перевищити встановлені ліміти доходів, ФОП може бути переведений на загальну систему оподаткування. Таким чином, у липні ці ліміти для підприємців не повинні перевищувати такі суми: річний дохід для платників 1 групи – 1 336 000 гривень, річний дохід для платників 2 групи – 6 672 000 гривень, річний дохід для платників 3 групи – 9 336 000 гривень.

Виплати ВПО у липні

У липні також продовжать виплати тим ВПО, кому допомога призначена автоматично, і тим, кому ухвалили заявку на продовження виплат. Від 1 березня 2024 року для тих ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, її було продовжено ще на 6 місяців з урахуванням низки особливостей. Зокрема, першочергово допомога перепризначалася людям, які не можуть працювати, доглядають дітей, важкохворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи. Тому частині ВПО виплати були продовжені автоматично, а ще частина мала подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАПів. Нагадаю, що, допомога для громадян, які проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 грн; для інших осіб – 2 000 грн. Отримувати гроші можна 15-го і 28-го числа кожного місяця.

Зміни для біженців у Польщі

Але найбільших змін, які стосуватимуться українці, слід чекати за кордоном, а саме у Польщі. Адже президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу біженцям з України. Нові умови наберуть чинності вже 1 липня. Закон подовжує законність перебування в Польщі українських біженців до 30 вересня 2025 року. У попередній версії документу строк дії тимчасового захисту громадян України сплив 30 червня 2024 року. Також поправка передбачає зміни у виплатах громадянам України на виховання й допомогу за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) відповідно до того, чи вчиться дитина в закладі освіти Польщі. Це означає, що українські діти у Польщі, які навчалися дистанційно в українських школах і не відвідували польські заклади освіти, тепер будуть змушені це робити, щоб не втратити допомогу. Також поправка вказує, серед іншого: максимум 36 місяців, протягом якого студенти можуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови. Рішення стосуватиметься студентів, які почали відвідувати заняття у 2022/2023 та 2023/2024 навчальних роках.

Як отримати PESEL?

Іншим важливим нововведенням у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року. Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України, а заявку на PESEL треба буде подавати "негайно після прибуття" до країни;

Скасовується компенсація для орендодавців

Також від 1 липня скасовані пільги, пов’язані з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями у Польщі. А фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливе лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування. Крім того, планується запровадити окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадян України.

Призупинення консульських послуг

Нагадаю, що консульства України за кордоном від 23 квітня 2024 року почали призупиняти надання дипломатичних послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Таке рішення було ухвалено українською владою, враховуючи правила нового мобілізаційного зак онодавства. Тепер для того щоб отримати закордонний паспорт, громадянам України за кордоном треба оновити персональні дані у ТЦК та СП або скористатися додатком “Резерв+”.

Що кажуть у Польщі?

Однією з перших на цю ініціативу відреагувала Польща. Адже прихисток під час війни у Польщі знайшли понад мільйон українців. Майже 371 тисяча з них – це чоловіки призовного віку, які згідно з законом можуть бути призвані в армію під час війни. Про це пише Forbes. В свою чергу міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що Варшава буде готова допомогти Києву повернути своїх чоловіків додому. Втім, створення окремого механізму можливе лише після відповідного звернення української сторони.

Пізніше у МВС Польщі повідомили, що українським біженцям можуть продовжити захист навіть без паспорта. Про це написало польське видання Gazeta з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марчіна Кєрвінського. Ба більше, за його словами, Польща готова захищати права українських біженців і нікому не передасть їх приватних даних, зокрема, Україні.

Примітно, що Польща може втратити частину робочої сили, а це мільярди доларів, які отримала економіка країни після приїзду українських біженців. Звичайно, якщо таке рішення таки буде ухвалене. Оскільки українськи чоловіки, які наразі перебувають у Польщі, просто переїдуть до інших країн Європи. Про це йдеться у статті на сторінках Форбс. В свою чергу, посол Польщі в Україні Ярослав Ґузи каже, що Польща немає конкретної відповіді на те, що робити з українськими чоловіками в державі. Однак примусово виселяти їх не збираються.

Українці повертатимуться

Очільник Міноборони Польщі зазначав, що рішення про депортацію чоловіків, які отримали прихисток в країні ЄС, мають ухвалюватися на рівні Євросоюзу. Тоді б це мало обов’язковий характер для всіх країн-членів ЄС. В свою чергу президент Володимир Зеленський вважає, що після завершення війни українці, які виїхали за кордон, матимуть велику мотивацію повернутися до України і відновлювати її. Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Армія біженців! Скандал із припиненням консульських послуг для чоловіків за кордоном!

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