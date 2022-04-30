На українських АЗС виник дефіцит: що буде з наявністю пального та цінами на нього

Понад дві години, щоб наповнити бак. Останніми днями у Києві, Дніпрі та інших українських містах на АЗС утворилися величезні черги автівок. Нібито через дефіцит пального заправки обмежили його продаж - лише по 10 літрів на машину. Разом із чергами почали рости і ціни.

Мовляв таку ситуацію спричинила війна, але чи так це насправді і що буде далі з наявністю пального та цінами на українських АЗС - у коментарі ТСН.ua розповів експерт з енергетичних питань, директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Яка ситуація на АЗС

Столичний водій розповів ТСН.ua, що в п'ятницю, 29 квітня, стояв у черзі на АЗС кілька годин. Автомобілі в очікуванні за пальним вишикувалися кілометрів на два. "Чи дочекаюся сьогодні заправитися - не знаю. Бо в один бак наливають лише 10 літрів пального. Тому не знаю, чи вистачить мені. Та й АЗС скоро зачиняється через комендантську годину", - каже киянин.

Водночас деякі популярні мережі АЗС, зокрема "WOG" повідомили, що вводять обмеження в 10 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. При цьому скасовується обмеження відпуску в каністри.

Така ж ситуація і у Дніпрі. Там мешканці міста також діляться у соцмережах повідомленнями про відсутність палива на деяких АЗС та великі черги на інших, де заправитися ще можна.

Чому виник дефіцит пального

Як говорить експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, проблеми на ринку нафтопродуктів виникли через неспроможність як трейдерів так і уряд швидко переорієнтувати забезпечення з мирного на те, що відповідає воєнному стану.

"Було зрозуміло від початку війни, що однією з цілей РФ є руйнування енергетичної, зокрема нафтопродуктової інфраструктури. Було зруйновано понад 20 об’єктів і унеможливлено випуск нафтопродуктів на Кременчуцькому, Шебелинському та інших підприємствах. Але попри заклики профільний експертів як до уряду, так і до трейдерів - не залишати і не зосереджувати паливо на нафтобазах, а децентралізувати його, запроваджувати адресні поставки безпосередньо споживачам - ніхто до цих порад не дослухався. Запаси палива були знищені, а забезпечити швидку перебудову логістики трейдери не захотіли", - говорить експерт.

Він наголошує, що учасники ринку штучно створили дефіцит палива і наразі отримують більші прибутки, аніж у них були до війни.

"Не бажаючи втрачати свої доходи, трейдери вирішили шантажувати уряд високими ризиками, вимагаючи скасування цінового регулювання і взагалі присутності держави на цьому ринку. Вони штучно обмежили обсяги реалізації палива на своїх АЗС, створили штучний ажіотаж. Збільшення попиту, який задовольнити було неможливо. Ці дії призвели до того, що уряд погодився підняти гарантовану маржу під час продажу нафтопродуктів, повернувши її до довоєнних рівнів. При цьому залишається нульовим акцизний податок та знижений з 20% до 7% ПДВ. Це означає, що зараз трейдери отримують прибутки більші, аніж були у них до війни. Компенсуючи за рахунок сил Міноборони, МНС, аграріїв і інших споживачів свою непродуману політику і ті збитки, які були їм нанесені руйнуванням нафтобаз", - пояснює Рябцев.

Що буде з пропозицією та цінами на ринку нафтопродуктів

Щодо прогнозів, чи збережеться цей дефіцит і надалі та якими будуть ціни - то експерт висловив побоювання, що час від часу нестача палива буде повертатися і ціни на нього будуть зростати.

"У мене великі побоювання, що час від часу нестача палива буде повертатися і ціни на нього будуть зростати доти, допоки уряд не перестане гратися в демократію і не перестане думати, що під час війни ринок може самостійно врегулювати співвідношення попиту і пропозиції і встановити справедливі ціни. Поки не буде забезпечено жорстке державне регулювання, а в окремих питаннях державне управління об’єктами енергетичної інфраструктури - окремі учасники ринку будуть дозволяти собі шантажувати усіх громадян України і грати на руку ворогові, компенсуючи власну недолугу політику за рахунок усіх інших", - зазначає Рябцев.

Він також додає, що зростання цін може бути яким завгодно, поки держава не забезпечить жорсткий контроль за діяльністю трейдерів. "Допоки не буде примусово зменшено апетити окремих трейдерів - ціни будуть зростати", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що раніше перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Проте очікується незначне подорожчання нафтопродуктів. За її словами, дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України утворився внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів російські війська "завдавали нищівних ударів по паливній інфраструктурі України".

Зокрема, міністерка теж відзначила знищений Кременчуцький НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низку великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального.