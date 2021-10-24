На українських дорогах з'явились водневе авто та єдина у світі електровантажівка від вітчизняного розробника

На українських дорогах з'явились водневе авто та єдина у світі електровантажівка від вітчизняного розробника

Тест-драйв водневої автівки та єдиної у світі електровантажівки - у спецпроекті ТСН.Тижня “Дилери майбутнього”.

ТСН.Тиждень протестував єдиний в Україні сертифікований автомобіль на водні і дізнався, скільки можна заощадити, придбавши електровантажівку.

Це зараз думки про серійний випуск машин на електриці, і тим паче на водні, в Україні видаються фантастичними. Але ми на старті змін: українець Віталій Бризгалов разом із командою кілька років невпинно вирішує цю велику світову проблему. Вони створюють свою електровантажівку з нуля! “І в світі нема жодної окупної автівки для бізнесу. Або бензин, або дизель, або газові. А електричних машин вони не можуть купити. Бо їх не існувало”, - розповідає винахідник першого в світі електроваговика Віталій Бризгалов.

Його розробка за крок до масового виробництво. Гроші знайшлися, коли інвестори почули про нереальну прибутковість і потенційних клієнтів. Їх - точно підкупить економія у вісім разів, порівняно з дизельними.

Але якщо ці вантажівки створюються радше для бізнесменів, то водневий седан точно захочете і ви.

Скільки на одному баку можна проїхати? - спитав ТСН.Тиждень у засновника водневої ради Олександра Репкіна, який першим сертифікував водневе авто України - Оце дуже важливе питання. Оцей автомобіль цього тижня встановив світовий рекорд.

То як далеко ми від мрії проїхати на одному воднебаку від Києва до Відня ? Де заправитись? І чи воно того вартує - наш ексклюзивний тест-драйв покаже. Спецпроект “Дилери майбутнього” вже цієї неділі о 19.30 ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

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