На українсько-польському кордоні зібралися сотні авто: як просуваються черги

Майже три сотні легкових машин скупчилося на пунктах пропуску. Така ситуація загалом на шести пунктах перетину кордону на Львівщині. Ситуація з вантажівками ще гірша - черга розтягнулася на десятки кілометрів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН за 17 грудня.

Наразі на пункті пропуску Краківець у черзі стоять півсотні авто. Водночас увечері напередодні їх було утричі більше. Цей пункт пропуску найпопулярніший, адже одразу після перетину кордону розпочинається автобан.

Скупчилися авто ще на двох великих пунктах пропуску - це Шегині і Рава-Руська. Там черга сягає по сотні машин. Тяжкий і сам доїзд до кордону. Адже у черзі 700 вантажівок, які розтягнулися на 30 кілометрів. Водії очікують по тижню на перетин. Стоять на дорозі, тому легковим машинам доводиться обїжджати їх зустрічною смугою.

Крім того, дороги слизькі. Інколи розминутися взагалі неможливо - часом фури намагаються маневрувати і по черзі здають назад, шоб створити проїзд. Відтак лише шлях до кордону займає чимало часу.

Під кінець року на кордоні традиційні черги. Подорожні їдуть на закупи або до рідних у Європу на свята. Цього року ще й додалися біженці. Нехай не так масово. як на початку війни - але українці продовжують виїздити. А от ситуація з вантажівками така від початку повномасштабного вторгнення, адже перевезення можливі тільки суходолом.

На усіх пунктах пропуску від 40-90 легковиків очікує у черзі. Стосовно вантажівок то у черзі очікують від 250 до 700 ваговозів", - каже офіцер пресслужби Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Крім того, на пунктах пропуску можлива нестабільна ситуація з електроенергією. Електронні системи контролю можуть давати збій. Тож подорожувальників просять враховувати всі обставини під час планування маршруту.

Очікують, що черги принаймні з легковиків можуть зменшитися після Різдва - 25го грудня.

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