На Україну летіли "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети: як відпрацювала ППО та де є влучання – подробиці

Окупаційна армія Росії у ніч проти 27 квітня вдарила по Україні різними типами ракет – ворог, зокрема запустив 34 цілі – "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети. Протиповітряна оборона знищила 21 ракету.

ТСН.ua зібрав подробиці та наслідки ракетного удару.

Як розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, у ніч проти 27 квітня окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 34 цілі повітряного, наземного та морського базування. ППО знищила 21 ракету.

Армія РФ випустила по Україні:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 ворог випустив із повітряного простору Бєлгородської області Рф та з акваторії Азовського моря;

2 зенітні керовані ракети С-300 запустили із району Бєлгородської області;

4 крилаті ракети "Іскандер-К" атакували з тимчасово анексованого Криму;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей);

8 крилатих ракет "Калібр" вдарили з акваторії Чорного моря.

До відбиття повітряної атаки РФ було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Силами ППО було знищено 21 повітряну ціль: 6 крилатих ракет Х-101/Х-555; 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69; 1 крилату ракету "Іскандер-К"; 6 крилатих ракет "Калібр".

Армія РФ застосувала підводний човен для запуску "Калібрів"

Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що під час масованого удару по Україні у ніч проти 27 квітня російська армія знову застосувала "Калібри" після тривалої паузи. Крилаті ракети ворог запускав з підводних човнів.

"Я попереджав, що це будуть підводні човни. Виводити надводні кораблі наразі росіяни не наважуються. Фактично це третє застосування за понад пів року. Ми його підтверджуємо", - заявив речник ОК "Південь".

Ціллю атаки стала критична інфраструктура

Окупаційна армія Росії вдарила по об'єктах енергетики України в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях – сталися пошкодження.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, внаслідок обстрілів є пошкодження обладнання. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.

Крім того, на одному з об’єктів поранено начальника зміни. Енергетик отримав контузію.

У Міненерго додали, що через мережеві обмеження діють графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі.

Під час масованого обстрілу РФ атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання. Наразі енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Влучання у Львівській області

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що армія РФ у ніч проти 27 квітня масовано атакувала Львівську область крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". Ворог атакував Львівщину під час повітряної тривоги, яка тривала від 03:58 до 06:02. Оборонці ПвК "Захід" збили три крилаті ракети.

Проте є влучання у два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі, є руйнування.

За словами Козицького, системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться. Наразі жертв, постраждалих та руйнувань житлової інфраструктури на Львівщині немає.

Нагадаємо, окупанти вгатили по житлових кварталах Херсонщини – є жертви.

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