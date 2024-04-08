На Україну нападе ще одна країна: прогнози мольфарів і тарологів на 2024 рік

Тарологиня Яна Пасинкова зробила невтішний прогноз: є усі шанси, що на Україну попруть білоруси і навіть назвала, коли це може статися і чи є шанс уникнути наступу з півночі.

Найбільша мрія українців — перемога, найголовніше питання — коли? Про це випитують військових, політиків, а іноді звертаються навіть до екстрасенсів, тарологів і віщунів. З останнього ті побачили, що на Україну може чекати новий наступ від недружньої країни, але називають, за яких умов цього можна уникнути.

Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Вони передбачили війну

Мольфари ще задовго до повномасштабної війни і навіть до АТО на сході України віщували, що все це станеться.

І повторив він це не раз.

На Україну хочуть посунути білоруси?

Тепер до всіх мольфарів та представників таємного світу головне питання: коли закінчиться війна в Україні. Прогнозів багато. Втім, днями переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова зробила невтішний прогноз: є усі шанси, що на Україну попруть білоруси і навіть назвала, коли це може статися і чи є шанс уникнути наступу з півночі:

“Цієї зими ми побачимо на кордоні білоруську армію, готову наступати. Це буде або демонстрація сили, або реальна загроза наступу. Все залежатиме від цьогорічних домовленостей”.

Заява Лукашенка

І насправді, повідомлення про те, що Білорусь активно готується до війни, вже були, й не від тарологів. Сам Лукашенко відкрито про це заявив.

Білоруська армія активно тренується

Для цього, за словами Лукашенка, його армія активно закупає зброю, а підрозділи старанно тренуються, щоб бути готовими до будь-яких викликів. Каже, робить все для того, щоб за кордоном ніхто його, не дай Бог, не похвалив.

“Звідки готувався напад”

“Я нікому не погрожую” — знову і знову як мантру повторював Лукашенко. Напевно, згадав, як колись переконував українців, що ніколи не нападе, а потім йому нашвидкоруч намалювали мапу, щоб той міг показати “звідки готувався напад”, а наступ виправдати “превентивним ударом”.

Лукашенко хоче не тільки Україну

Втім, як не крути, галас в Мережі ця заява таки здійняла. Українські Телеграм-канали у мить розповсюдили лякалки про страшного Лукашенка, який готує Білорусь до війни. А Лукашенко й радий. Він саме недавно завершив такий собі об’їзд армії, де намагався видати себе за вождя цілого народу. Але одна дрібничка таки відрізняє його від інших брутальних диктаторів — любов до шпіца, якого Лукашенко всю дорогу таскав із собою. Таким собакою на кордоні нікого не перелякаєш. А в планах Лукашенка протистояти одразу Латвії, Литві та Польщі.

Що кажуть в ЗСУ?

А що ж по Україні? Чи можуть бути погрози Лукашенка не просто словами? Тут варто дослухатися лише до інформації з офіційних джерел. Чутки про напад з Білорусі вже були, у середині березня 2024 року, але тоді українські прикордонники запевнили, що загрози не існує, бо поточних сил у ворога аж ніяк не вистачить. До того ж, ЗСУ опрацьовують всі можливі варіанти розвитку подій: від широкого наступу до маленьких провокацій, тож у будь-якому разі бійці готові. І не забувайте початок повномасштабки. Тоді наші партнери всіма шляхами інформували світ про атаку на Київ, яку готує ворог. Зараз нічого схожого вони не бачать.

“Замороження війни”

Втім, не вщухають інші чутки, що Україну, мовляв, готують до замороження війни, інші чутки спростовують. Тож люди почали ці питання ставити знову тарологам. Наприклад, відьма-тарологиня Марія Тиха заявила, що ніякої “заморозки” не буде. А також вона вважає, що Росія цю війну вже не виграє, навпаки — може втратити ще й свої території.

“По Росії карти показують чисельність армії, їх більше. Але водночас у них провальні військові стратегії. Україна має менше людей, але у нас є союзники. Так, нам страшно, але нам дали зброю. І може, ще даватимуть. Єдине, від чого ми не можемо захиститися — це від обстрілів. Але у плані стратегії у нас краще. Щодо того, хто переможе — то його не буде. Карта показує в Україні розчарування, а на Росію випадає карта повішеного, вони не отримають те, чого хочуть. Кінця поки нема. Для України карта миру перевернута, а для Росії показує, що ще і територію РФ окупують”.

Прогнози мольфарів

Тарологиня додала, що зараз дуже складно сказати щось точно, оскільки події розвиваються дуже динамічно і постійно змінюються. А напередодні нового року журналістка ТСН Оксана Радіонова знову відшукала карпатських мольфарів, аби запитати, що чекатиме на українців 2024 року. Були такі, що казали — добра чекати не варто, як і на повернення територій.

Усі території України будуть деокуповані

Але таких пророцтв насправді менше, більшість мольфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так напророкувала і Марія Цвилінів, мольфарка, яке мешкає в Карпатах. Ба більше, вона ствердно каже — переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом.

Про перемогу України кажуть і ще двоє карпатських віщунів.

Коли перемога?

Місцеві порадили журналістці ТСН Оксані Радіоновій і ще одного мольфара на ім’я Довбуш. У нього прогнози теж позитивні, чоловік впевнено каже — переможе Україна, але за певних умов. І теж навіть називає приблизні дати.

Путін мріє захопити Харків

Але й досі в Україні не припиняються масовані обстріли, доходить звідусіль і новина, що росіяни досі мріють захопити Харків і не скидають ока зі столиці. Пам’ятаєте, про це навіть відверто говорили наші військові.

“Санітарна зона”

А після того, як на території РФ розпочався рейд легіону “Свобода Росії”, РДК та “Сибірського батальйону”, Путін взагалі заявив, що зробить з Харкова “санітарну зону”, простими словами — зайде туди із “рускім міром”.

Так-от, цього не відкидав тоді і карпатський віщун, але говорить він і про те, чим ця спроба скінчиться.

Головне — віра і підтримка ЗСУ!

Ми віримо, що так і буде, а ще пам’ятаємо, думки — матеріальні. Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — це все не є науками і передбачення, на жаль, чи інколи, на щастя, не завжди справджуються на 100%. Вірити в це чи ні — справа кожного. Усі ми маємо вірити в ЗСУ, зобов’язані дякувати їм щодня і не забувати підтримувати як морально, так і донатами. Тільки спільними зусиллями абсолютно кожного українця можна виграти цю війну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На Україну нападе ще одна країна?! Страшні прогнози мольфарів і тарологів на 2024 рік!

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