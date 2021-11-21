На Україну насувається друга сніжна хвиля та похолодання: прогноз погоди на тиждень

На Україну насувається друга сніжна хвиля та похолодання: прогноз погоди на тиждень

На дорогах буде ожеледиця.

Не встиг перший сніг розтанути на Сумщині, Харківщині та Полтавщині, як насувається друга сніжна хвиля. Тільки цього разу - потужніша. І накриє вона майже всі області.

Про це 21 листопада йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Попри те, що вихідними було несподівано тепло, а на Одещині, скажімо, доходило до +13, зима вже почала атакувати гори. На вершині Піп Іван намело до метра снігу. І тримаються 5 градусів морозу.

Тим часом решта регіонів збивав з ніг ураганний вітер - до 70 кілометрів на годину. У Києві 35-річна жінка загинула. На неї впало дерево просто під час хресної ходи. Виявилось, це була дружина священослужителя.

Небезпечно, особливо на дорогах, буде від понеділка, 22 листопада, в Україні. Із Заходу суне сніго-дощовий циклон. І пройде він усією Україною - аж на Схід. І якщо вдень позначки триматимуться плюсові, то вночі буде нуль і нижче. А це означає слизоту на дорогах.

Стихне стихія вже в другій половині тижня. Утім, такого потепління, як тепер, вже не буде.

Метеозалежність: на Україну насувається сніго-дощовий циклон

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