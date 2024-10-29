На Україну суне різке похолодання: синоптики заговорили про перший сніг (відео)

Коли ще можна буде вибратися на прогулянку, а коли варто готувати теплий одяг – в ексклюзиві TSN.UA.

Різке похолодання, пориви вітру та мокрий сніг! Такі сюрпризи підготувала нам погода на перші дні листопада, кажуть синоптики. Однак у першій половині цього тижня ще можна буде насолодитись комфортними температурами. То коли ще можна буде вибратися на прогулянку, а коли варто готувати теплий одяг – в ексклюзиві TSN.UA.

Погіршення погодних умов

Цьогоріч осінь здебільшого тішить українців теплою погодою. Такою вона буде і в останні дні жовтня. Та вже наприкінці цього тижня на українців чекатиме зниження температури, дощі, а подекуди і мокрий сніг. Такий прогноз зробив метеоролог Ігор Кібальчич, передає Meteoprog.

"Під впливом поля високого тиску найближчими днями на території України переважатиме відносно тепла та спокійна погода, без істотних опадів. Суттєві зміни в погодних умовах відбудуться на межі жовтня та листопада і будуть пов’язані з розвитком активної циклонічної діяльності на півночі Європи. Наслідком таких змін стане різке зниження температури повітря, поривчастий вітер та короткочасні дощі, які місцями у західних та північних регіонах поступово зміняться на мокрий сніг та снігову крупу”, – зазначив Кібальчич.

Наприкінці цього тижня на українців чекатиме зниження температури, дощі, а подекуди і мокрий сніг / Колаж ТСН.ua

Погода на тиждень

Синоптики кажуть, що сьогодні утримається погода переважно без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, у західній частині місцями +8…+11 °С. А от у середу та четвер погода буде такою:

“У середу, 30 жовтня, невеликий дощ очікується у західних областях України. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, на північному сході подекуди близько 0 °С; вдень +9…+14°С, у Криму та на Закарпатті до +16°С. У четвер, 31 жовтня, вночі у західних регіонах, вдень на більшій частині території країни, окрім південних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер західної чверті, 7 – 12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10°С, на сході 0…+3°С; вдень +10…+15°С, на Одещині та у Криму до +17°С”.

Яким буде початок листопада?

1 листопада вночі на крайньому сході, у Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. В решті регіонів України буде без опадів. А на вихідних українці в більшості областей будуть спостерігати і дощі, і перший сніг.

У суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень у північних та місцями західних областях можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6…+11°С, у західних та північних областях +2…+7°С. У неділю, 3 листопада, вночі без істотних опадів, вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом, в решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі -3...+2°С, вдень +2...+7°С.

Синоптики шокували прогнозом на перші дні листопада / Колаж ТСН.ua

Про похолодання цими вихідними попереджала і синоптикиня Наталка Діденко.

"Одразу хочу сказати, що наступні вихідні – повна протилежність теперішнім. 2-3 листопада очікується похолодання, вночі до невеликого морозу, вдень у суботу не вище +4+10 градусів, а в неділю, 3-го листопада, у денні години не вище +1+6 градусів. Тому найближчі дні потрібно використати повною мірою, адже вони ще залишатимуться чудово теплими”, – зазначила Діденко.

Магнітні бурі

До слова, Наталка Діденко зробила іще одне попередження для українців. Якщо у вас сильно болить голова чи якийсь інакший некомфорт із організмом – це можна списувати на магнітні бурі. За словами синоптикикні, останніми днями спостерігаються та очікуються спалахи сонячної та земної магнітної активності!

"Не хвилюйтеся, порадьтеся із лікарем чи пригадайте, що вам переважно допомагало в таких подібних ситуаціях - це лише на пару днів. Так як ми тут всі – люди із позитивним мисленням, то шукаємо серед мігрені якесь урівноважуюче хороше. А саме. При таких сонячних спалахах ймовірно побачити полярне сяйво. Навіть у великих містах. То ж видивляйтеся цю неймовірну красу у своїх вікнах. Проте не забувайте, що під час повітряної тривоги категорично не можна підходити до вікон", – зазначила Діденко.

Аномальне тепло в Україні

Ми всі добре пам’ятаємо, яким спекотним видалось літо цього року. За відчуттями воно почалося ще в середині травня і тривало практично до першої декади жовтня. Яка причина такої аномальної погоди цього року, в інтерв'ю "24 Каналу" пояснила метеорологиня Віра Балабух.

"Аномально висока температура повітря у вересні й на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на територію України також надходили теплі й сухі повітряні маси з субтропіків”, – зазначила вона.

Експертка додала, також аномаліям сприяло й загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, зумовлене посиленням парникового ефекту.

“Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка в жовтні 2024 досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду”, – каже Віра Балабух.

До речі, метеорологиня зауважила, аналіз наявних тенденцій і кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні зростатиме.

"Воно починатиметься раніше і триватиме довше. Тож тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою", – уточнила вона.

Якою буде зима в Україні?

А нещодавно Віра Балабух розповіла і про те, якою ж буде зима в Україні.

Цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада.

Синоптики кажуть, що зима не буде занадто суворой / Колаж ТСН.ua

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Фахівчиня зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.

Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей: затоку в Україну холоду та арктичного повітря.

Що вдягати, аби не мерзнути?

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися, кажуть у Міністерстві охорони здоров’я України.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що третій місяць осені принесе українцям чимало погодних сюрпризів. Синоптики попередили про аномально теплий початок листопада. Однак заговорили і про перший сніг цього місяця.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРШИЙ СНІГ НА НОСІ?! Синоптики шокували прогнозом на перші дні листопада!

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