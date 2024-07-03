На Україну та РФ чекає "смертельне" літо: скільки ще триватиме війна – невтішний прогноз експертів

Що говорять експерти про війну в Україні та до чого готуватися найближчим часом.

На нас чекає "смертельне літо". Таку гучну заяву зробили аналітики Інституту вивчення війни. Однак, це стосуватиметься і Росії. Експерти припускають, що вирішального переламу жодна зі сторін не досягне. А режисер та військовий Олег Сенцов запевняє, що війна триватиме 10 років.

Що ще говорять експерти про війну в Україні та до чого готуватися найближчим часом – в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Панченко.

"Смертельне літо"

На Україну і РФ чекає "смертельне літо"! Аналітики інституту вивчення війни зробили невтішний прогноз. Ба більше, для України завдання наразі полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати позиції. Про це пише The Wall Street Journal.

"Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись водночас позиціями в інших місцях".

Водночас, за інформацією українських силових структур, Росія, найвірогідніше, продовжить застосовувати свій стандартний підхід, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів.

"У них немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків. Перекидання військ туди призведе до ослаблення інших ділянок фронту".

Стратегія України

В умовах, коли лінія фронту практично не рухається, обидві сторони намагаються використовувати глибокі удари, щоб отримати перевагу напередодні зими, пише видання. Так, Росія завдає ударів по електростанціях та інших об'єктах інфраструктури України, що призвело до відключення електрики в багатьох містах. Також Росія завдає ударів по українських оборонних позиціях за допомогою планувальних авіабомб.

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Тим часом Україна, маючи мало шансів домогтися найближчими місяцями чогось більшого, ніж утримання лінії фронту, націлює на Крим ракети дальнього радіусу дії, надані США. Про це сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

"В той час, як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно завдають ударів і пересуваються, тримають себе в руках".

Труднощі оборони Донбасу

Тим часом військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив невтішні новини. Він припускає, що Україну одразу очікує "дві "фортеці" – Торецьк і Часів Яр. Таку думку експерт висловив на сторінці у Facebook, де розповів про труднощі для оборони ЗСУ у Донецькій області.

"Зразу дві чергових "фортеці" на підході... Торецьк й Часів Яр... Тільки вчора написав в огляді, що будуть рватися на Нью-Йорк з півдня та сходу (ще не знаючи про "останні зміни")... але по характеру роботи ворожих авіації та артилерії, протягом крайніх діб, це було цілком можливо зрозуміти... Ймовірно, південна частина с. Нью-Йорк – таки втрачена... На Калинове вони ВЖЕ лізуть, лише питання часу – коли спробують прорватися на Олександропіль та полізуть з боку Широкої Балки..."

За припущенням Машовця, на Краматорському напрямку мікрорайон "Канал" у Часовому Яру втрачено повністю. Зауважимо, що українське командування станом на ранок 3 липня це не спростувало, ні підтвердило.

Чи буде наступ?

Ба більше, за словами чиновників, Росія змогла компенсувати втрати за рахунок поповнення особового складу, але важкі втрати зробили будь-які успіхи повільними й передбачуваними, йдеться у коментарі аналітиків Інституту вивчення війни. Водночас, за словами представника Служби безпеки, Україна змогла сформувати достатньо сил для поповнення втрат і деяких резервів, але для початку будь-якого великого наступу їх буде потрібно в кілька разів більше.

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"Спроба Росії провести великомасштабний наступ влітку залишається складним питанням для українських стратегів та їхніх західних радників. За словами представника розвідки, Київ має у своєму розпорядженні доволі хорошу розвідувальну інформацію про бойову обстановку і може виявити російські сили, які накопичуються для потенційного нападу".

Це тільки репетиція?

Однак, дістається і столиці. Ракетна атака ввечері 30 червня по Києву може бути передвісником більш потужного удару по столиці або Київській області. Іншакше кажучи, удар невеликою кількістю ракет був "розвідкою боєм". Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це була розвідка боєм. Вони її проводять, щоб виявити місця розміщення засобів ППО і скоригувати траєкторію польоту, маршрут для подальшого, більш потужного та масованого удару. Скоригувати для того, щоб ракети не потрапили до зони ураження засобів ППО, для підготовки наступного ракетного удару".

Нагадаємо, учасник гурту "ТНМК" Фагот опинився в епіцентрі вибухів, коли російські окупанти ракетами обстрілювали Київ. Музикант приїхав до квартири в Оболонському районі. Через 10 хвилин артист почув гучні вибухи. Співак зізнався, що уламки від ворожої ракети поцілили зовсім поруч.

На нас чекає 10-річна війна?

Ще однією заявою шокував суспільство режисер і військовослужбовець Олег Сенцов. В інтерв'ю "Радіо Свобода" він заявив, що Україні потрібно готуватися до 10-річної війни.

"Треба перестати ховати голову в пісок. Розмови спочатку були про два-три тижні, потім два місяці, потім про два роки. Треба готуватися до війни на 10 років. Якщо будемо готові до війни на 10 років, а вона закінчиться раніше, значить, ми перемогли, все зробили правильно. Якщо ми будемо постійно жити, як ось-ось до кінця року війна закінчиться, ми ніколи не будемо планувати в довгу. Ми постійно будемо жити сьогоднішнім днем, який може не закінчитись нічим хорошим для нас".

На думку Сенцова, Україна має зрозуміти, що війна з РФ – складна, серйозна, вона надовго, тому всім потрібно готуватися.

"І ситуація насправді вона не дуже хороша, якщо ви розумієте. Треба робити якісь зміни і розуміти, що ця війна важка, серйозна, вона надовго. Треба дійсно всім включатися, усвідомлювати, що всі чоловіки будуть служити. Треба робити демобілізацію, ротації, переводити на військові рейки країну і вкладати гроші в оборону, в якісь виробництва, а не робити новий асфальт і стадіони. Це все може почекати".

Зеленський про війну

Примітно, що президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не хоче затягувати війну, тому "потрібно покласти план врегулювання на стіл". Про це глава держави сказав перед зустріччю із главами держав та урядів ЄС у Брюсселі.

"Ми маємо знайти та підготувати цей план (із закінчення війни - ред.) і покласти його на стіл протягом кількох місяців. Ми не маємо багато часу, бо ми маємо багато поранених та вбитих на полі бою та цивільних. Ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками", - сказав Зеленський.

За його словами, план із врегулювання війни має бути обговорений під час другого саміту.

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Нагадаємо, Безугла заявила, що росіяни зайшли в Нью-Йорк, і назвала винних.

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