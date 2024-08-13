На Україну знову суне спека: коли і які міста накриє найбільше

Наступні дні будуть прохолодними, втім, на Україну за кілька діб знову посуне спека під 40 градусів. Синоптики вже назвали найспекотніші дати. Але не погодою єдиною. Метеозалежним теж треба приготуватися до нової хвилі магнітних бур.

Усі деталі – в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.ua.

Новий прогноз погоди

Погода цього року вередлива як ніколи: то аномальна спека, то зливи. У ніч проти 13 серпня синоптики прогнозували прохолоду, та вже на ранок сказали, що буде потепління, але й без дощів не минеться. Такий прогноз у своєму телеграм-каналі дала синоптикиня Наталка Діденко:

"Вдень у вівторок потепліє до +24+28 градусів, на півночі очікується +20+25 градусів, у південній частині+28+31 градус. Над Україною завтра розташується поле високого атмосферного тиску, тому повсюди буде сухо та сонячно. У Києві 13 серпня також дощі малоймовірні, багато сонця. Найближчої ночі в столиці близько +15 градусів, завтра вдень +23+24 градуси".

Але прохолода – ненадовго! Вже посеред тижня ставатиме дедалі тепліше:

"Із середини тижня температура повітря почне підвищуватися, причім це підвищення розпочнеться із південного заходу та заходу, потім пошириться на всю Україну. Пік спеки передбачається 16-20 серпня, на сході та півдні спека затримається до Дня Незалежності".

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На Україну насувається спека

Про те, що Україну знову накриє нова хвиля спеки "африканського походження", попереджають й інші синоптики. Кажуть, що вже від 18 серпня температура повітря на частині території зросте до +35+37 градусів. Про це розповіла начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, повідомляє "РБК-Україна".

За прогнозом синоптиків, 15 серпня до України з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження. До 20 серпня воно пошириться на всю територію країни:

"Буде підвищення температури вночі до 13-19 градусів, на півдні – до 22 градусів. Денна температура також з 15 серпня підвищиться у південних та більшості західних областей до 30-32 градусів. А 16-17 серпня на півдні та Закарпатті потеплішає до 35 градусів, на решті території – близько 30-33 градусів".

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Яка буде максимальна температура повітря?

Голеня попередила, що 18-22 серпня очікується сильна спека: температура повітря на півдні, у центрі та сході України може піднятися до +35-37 градусів. Але: "Водночас 40 градусів поки не очікуємо"

Скільки ще буде "літо"?

За попередніми розрахунками Укргідрометцентру, суттєвого зниження температури не буде до кінця серпня. Дані за останні 20 років свідчать, що досить тепла погода в Україні утримається до середини вересня: "Осені поки що не видно".

Метеозалежним приготуватися!

Але це не всі новини, приготуватися треба і метеозалежним! Фахівці кажуть, що від 12 серпня на Сонці відбулося одразу чотири сильних спалахи, серед яких було явище категорії Х. Усі ці виверження енергії та випромінювання сталися разом із корональними викидами маси, спрямованими в бік Землі. Усі чотири потоки плазми вже досягли Землі, а от скільки це триватиме – невідомо.

Вчені пояснюють, що магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі із різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть навіть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Варто зазначити, що наприкінці другого місяця літа проходив атмосферний фронт, завдяки якому знизилася температура повітря. Тоді ж синоптикиня Наталка Діденко вразила гучним повідомленням про зміну погоди в Україні та попередила про небезпечне явище.

Україні загрожують землетруси

Але і це ще не все, українців налякали новою загрозою. Тепер вже сейсмолог попередив про можливість виникнення потужного землетрусу у 7-7,5 бала, який може статися найближчими роками у сейсмоактивній зоні Вранча, що у Румунії. Відповідно і вся Україна опиниться у зоні дії цього землетрусу.

Про таку небезпеку попередив директор Інституту геофізики ім. Субботіна НАН України Олександр Кендзера.

Якому місту загрожує найбільша небезпека?

Науковець наголосив, що у балах ефект землетрусу вимірюється на поверхні землі, а його магнітуда – пропорційна кількість енергії, яка виділяється безпосередньо у вогнищі землетрусу. Кендзера попередив, яке саме місто у зоні ризику.

Науковець розповів, що всі інші землетруси, вогнища яких розташовані на території України, не мають такої великої потужності.

Сейсмолог підкреслив, що заява вчених була лише попередженням про можливість виникнення потужного землетрусу в Україні, який теоретично може статися саме у зоні Вранча.

Спрогнозувати землетрус складно

За словами експерта, теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. Саме це хотіли вчені донести до українців, бо спрогнозувати таке явище природи надто складно.

Землетрус накриє Москву?

Але є й приємні новини. Експерт каже, що кожен із цієї сотні землетрусів може бути абсолютно безпечним, а може бути і таким, що дістанеться і до Москви.

Водночас експерти зазначають, що подібні землетруси впливають на всю територію України. Але в одних регіонах цей вплив може відчуватися сильніше, а у інших слабше.

Поради щодо землетрусів від експертів

Також науковець попереджає, що як би там не було, але до землетрусів варто серйозно ставитися, та радить завчасно перевіряти житлові будинки та споруди на сейсмостійкість.

Кендзера додав, що існує три види робіт, які водночас проводяться: роботи з загального сейсмічного районування, детального сейсмічного районування та сейсмічного мікрорайонування. У літературі детально описано, що потрібно робити для того, щоб визначити, як коливатимуться ґрунти в тому чи іншому місці на території України. Особливо – під важливими інфраструктурними об’єктами та великими мегаполісами.

Найбільше землетрусів на Полтавщині?

Також сейсмологи наголошують на збільшенні кількості землетрусів у Полтавській області. За останні 14 років там сталося 15 землетрусів в основному по лінії Перещепине – Карлівка – Зачепилівка.

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