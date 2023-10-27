На узбережжя Чорного моря винесло сотні мертвих дельфінів: що сталося (фото)

Сотні мертвих дельфінів винесло на узбережжя вже за кілька тижнів після зараження Чорного моря в результаті підриву Каховської ГЕС. Це ще один показник його стану. Їхні тіла збирають і досліджують причину смерті.

Раніше морські ссавці страждали від вибухів та акустичних сигналів російських підводних човнів. Але свіжі випадки мають зовсім інші ознаки смерті, йдеться в документальній стрічці “Побачити дно” кореспондентки ТСН Наталі Ярмоли.

“В одного з дельфінів був повний шлунок неперевареної риби. Тобто перед смертю він був жвавий і добре поїв. А це як правило не характерно для дельфінів, які померли, яких було викинуто. Скоріше за все, це була інтоксикація”, – розповідає директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін

Скриншот із документального фільму ТСН "Побачити дно"

Улюбленці всіх підводних операторів – морські коники. Їхня кількість завжди була ознакою чистоти моря. Нині їх поменшало.

“Трапляється, що за один заплив зустрічаєш штук п’ять. Цього разу принаймні за п’ять запливів двох бачив. Вчора бачив морского коника. І наші колеги з прокуратури радісно зафіксували цей факт, фотографуючи на всі смартфони”, –каже водолаз Олександр Куракін.

Скриншот із документального фільму ТСН "Побачити дно"

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Побачити дно". Фільм про підрив Каховської ГЕС. Ексклюзивні кадри наслідків теракту росіян

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