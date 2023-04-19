“На Великдень крили по-чорному”: бійців у Бахмуті намагаються знищити вже і газом

У місті знищена чи спалена майже кожна перша багатоповерхівка - це наслідок роботи важкої ворожої артилерії.

По кілька десятків ворожих штурмів за добу відбивають у самому Бахмуті та на його північних й південно-західних околицях українські захисники, які не пропускають загарбників далі, у бік Часового Яру та Костянтинівки. Щодоби у Бахмуті розриваються авіаційні бомби та падають з неба запалювальні російські боєприпаси. Не гребуть окупанти застосовувати навіть газ, йдеться в ТСН.

Запах гару, вибухи і стрілянина - зараз візитівка міста ще на під’їздах. “На Великдень крили по-чорному”, - розповідає воїни 24-ої королівської бригади, що ведуть цілодобові вуличні бої з ворогом.

“По-чорному” - це коли майже одночасно по частині Бахмута, яку продовжують контролювати українські військові, летіло все, зокрема і фосфор.

Розриви важких авіаційних бомб тут лунають по багато разів на добу. Було кілька випадків, коли вороги застосовували “невидиму” зброю. “Вчора пілотам прилетів якийсь газ. З ними все нормально, просто там тошнота, рвота в них була, отаке. Запах аміаку”, - розповідає військовослужбовець 24 ОМБр ім. короля Данила “Рижик”.

Те, що комусь привиділось, ніби у росіян на Бахмутского напрямку почався так званий “снарядний голод”, в оборонців Бахмута викликає лише сумну посмішку. “Ми, суттєво відчули, що у них не “снарядний голод”. Вони практично з 11 години ранку і до 17 години гатили тут по наших позиціях з усіх видів артилерійського озброєння, які у них є”, - додає “Сталкер”.

У місті знищена чи спалена майже кожна перша багатоповерхівка - це наслідок роботи важкої ворожої артилерії. Важкої техніки, принаймні на ділянці своєї відповідальності, бійці королівської бригади, кажуть, що тут не помічали. Вся арта, яка б’є по місту, стріляє з-за меж Бахмута.

Після Великодня Бахмут беззупину палає. “Вчора і позавчора узагалі було тупо жах! Чим хочеш. Просто за два дні район розбирали. Вони накривають місто дуже добре”, - розповідають військові.

Місто просто на очах перетворюється на суцільну пустку, кажуть українські військові.“Ворог просто “розбирає” багатоповерхові будинки, інфраструктуру нищить. З артилерії, “розбирає” все”, - каже боєць Богдан.

Найпотужніші ворожі обстріли зазвичай відбуваються перед спробами окупантів штурмувати українську лінію оборони. “Якщо вони планують вночі штурмувати якийсь напрямок, наш - не наш, то вони стріляють по тилах, по забезпеченню, по підкріпленнях”, - розповідає про тактику ворога “Морпіх”.

Сама ж лінія вогню тепер проходить міськими вулицями. Стрілецькі бої спалахують просто між вікнами багатоквартирних та приватних будинків. “В деяких випадках ворог займає якісь висотні будівлі, ми займаємо, і вже ведемо вогонь буквально між цими будівлями, будинками”, - розповідають військові.

Морпіхи з побратимами-розвідниками із 24-ої королівської кілька годин тому саме завершили, на свою користь, черговий стрімкий бій на ближній дистанції. Вийшли із нього майже неушкодженими. “Сиділи так само на посту. Ну, ми чули обстріли, обстріли, обстріли десь. І, постріл танку. Ну, я його почув. І, буквально дві секунди і прильот був. Ударною хвилею двері привалило. Я подумав стіна, але рухаюсь. Двері відставив і все нормально”, - розповідає “Морпіх”, як дісталось його бойовій машині.

Попри значну перевагу ворога в кількості артилерії, сталеві чоловіки із 24-ої “залізної” бригади пліч-о-пліч з побратимами з інших підрозділів методично знищують ворогів і на землі, і з неба. “П’ять груп висувалося. Ми їх своєчасно виявили, відпрацювали. Ну, хто, як говориться, не поїв паски”, - жартують військові.

Водночас піхотинці визнають, стримувати ворога і головне - виживати у пеклі Бахмута, чим далі стає важче. Виживають на везінні, яке підживлює мотивація. “Своє місто, свою земля - захищай! Ми зобов’язані виконати свою обов'язок”, - кажуть воїни.

Натомість, захисники визнають, більше зброї та боєприпасів, те везіння здатні, якнайшвидше, трансформувати у перемогу.

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