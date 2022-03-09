На Вінниччині попрощались із працівниками цивільного аеропорту, які загинули внаслідок удару РФ

Всього внаслідок ракетного обстрілу аеропорту загинуло десятеро людей, шестеро з яких — цивільні.
На Вінниччині попрощались із працівниками цивільного аеропорту, які загинули внаслідок ракетного обстрілу.
Про це повідомив кореспондент ТСН.
У селі Вінницькі Хутори поховали 30-річного Миколу Мельничука та 62-річного Миколу Крепкого. Вони обоє працювали охоронцями і того дня були на зміні. А ще — вступили до лав тероборни. Поховали колег поруч на місцевому кладовищі.
Всього внаслідок ракетного обстрілу аеропорту загинуло десятеро людей, шестеро з яких — цивільні. Ще шестеро поранені.
Нагадаю, 6 березня ворог випустив вісім крилатих ракет з акваторії Чорного моря, які впали у Вінниці на цивільний аеропорт і військову частину.
Президент Володимир Зеленський щодня закликає європейських лідерів закрити небо над Україною, адже з повітря найбільша небезпека.
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