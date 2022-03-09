На Вінниччині попрощались із працівниками цивільного аеропорту, які загинули внаслідок удару РФ

На Вінниччині попрощались із працівниками цивільного аеропорту, які загинули внаслідок удару РФ

Всього внаслідок ракетного обстрілу аеропорту загинуло десятеро людей, шестеро з яких — цивільні.

На Вінниччині попрощались із працівниками цивільного аеропорту, які загинули внаслідок ракетного обстрілу.

Про це повідомив кореспондент ТСН.

У селі Вінницькі Хутори поховали 30-річного Миколу Мельничука та 62-річного Миколу Крепкого. Вони обоє працювали охоронцями і того дня були на зміні. А ще — вступили до лав тероборни. Поховали колег поруч на місцевому кладовищі.

Всього внаслідок ракетного обстрілу аеропорту загинуло десятеро людей, шестеро з яких — цивільні. Ще шестеро поранені.

Нагадаю, 6 березня ворог випустив вісім крилатих ракет з акваторії Чорного моря, які впали у Вінниці на цивільний аеропорт і військову частину.

Президент Володимир Зеленський щодня закликає європейських лідерів закрити небо над Україною, адже з повітря найбільша небезпека.

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