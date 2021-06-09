На Вінниччині відкрили сучасний кардіохірургічний центр: як минула перша операція

У країні лише 48 таких кардіохірургічних центрів.

Щороку в Україні помирає від п'яти до восьми тисяч людей лише через те, що їх вчасно не доправили до лікарні. Йдеться про пацієнтів з інфарктами та інсультами. І саме кардіо-хірургічні центри у віддалених районах допомогли б виграти найцінніше - час.

Про такий хірургічний блок, який відкрили на Вінниччині і вже провели першу операцію - 9 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

В'ячеслава Горецького готують до термінової операції. У 68-річного чоловіка вражена магістральна коронарна судина. Це те, що називають передінфарктний стан.

Завдання лікарів - за максимально короткий час відновити кровообіг. Оперує хірург Могилів-Подільської лікарні, його консультує колега з інституту Амосова. На моніторах видно вражену ділянку, на яку встановлюють спеціальний стент. І хоча операція складна, триває не більше ніж пів години.

"Результат операції, коли розкрився стент і відновився кровообіг на 100%, то операція пройшла успішно", - зазначає хірург Могилів-Подільської лікарні Олег Дідур.

Успіх такої операції, кажуть фахівці, майже цілком залежить од відстані й швидкості доправлення пацієнта до операційного столу. В ідеалі - це не більше двох годин. Аби скоротити відстань пацієнта до лікарні, у віддалених райцентрах тепер відкривають кардіохірургічні блоки. Як у Могилів-Подільському. Це найвіддаленіша від обласного центру районна лікарня.

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"Нам треба не дати змоги відбутися інфаркту, а якщо відбувся, то його треба на протязі 90-120 хвилин реперфузувати коронарну артерію", - пояснив директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова Василь Лазоришинець.

Саме таку операцію зробили В'ячеславу Горецькому. Оперували пана Василя на аніографі - апараті, який купили за 23 мільйони гривень. Але обладнання роками лежало на складі.

Натепер у країні лише 48 таких кардіохірургічних центрів, і не тільки у великих містах, а й віддалених райцентрах. І це - суттєво зменшило смертність.

Новини України: у Вінницькій область відкрили сучасний кардіохірургічний центр

"Якщо раніше, в загальному по Україні, було близько 50 000 інфарктів і смертність в різних регіонах сягала від 14 до 27% , то відколи запрацювала урядова програма - 40 000 інфарктів на рік і смертність складає від 10 до 21%. Це тисячі врятованих життів по всій Україні, завдяки реперфузійним центрам. Загалом ці 48 кардіологічних і реперфузійних центрів виконали протягом минулого року 18 тисяч операцій, попри пандемію COVID-19, а в 2019 році – 25 тисяч операцій", – наголосив Лазоришинець.

Поки що могилів-подільським хірургам допомагають колеги з інституту Амосова. Коли досвіду буде достатньо, районні лікарі практикуватимуть самотужки. Черга хворих з ішемічними хворобами лише тут, у Могилеві, переступила за кілька сотень.

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