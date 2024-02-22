На Вінниччині військкоми двічі не змогли мобілізувати чоловіка: він вигадав хитру схему

Прокуратура вимогала для військовозобов'язаного три роки в'язниці, але суд відпустив його.

На Вінничині військовозобов’язаний двічі уникнув мобілізації після того, як прийшов до військкомату п’яним, а після того як справа дійшла до суду, останній його спочатку виправдав, а згодом, після відповідної скарги прокуратури, апеляційний суд все ж визнав винним, але відправити за грати таки не зміг.

В чому секрет того, що придатний до військової служби чоловік два рази уникав мобілізації та залишився на свободі – про це йдеться у вироку Вінницького апеляційного суду від 12 лютого 2024 року.

Як зазначається у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, вся ця історія почалась з того, що військовозобов’язаний, уродженець містечка Липовець рішенням ВЛК був визнаний придатним до військової служби по мобілізації, отримав бойову повістку для відправки у військову частину. Але потім події почали розвиватись зовсім не так, як планували військкоми.

Згідно відомостей, зазначених у вироку, військовозобов’язаний прибув до військкомата, але транспорт для відправки мобілізованих затримувався. Чоловік вирішив не гаяти часу, відійшов від автобуса, випив алкоголь та, відповідно, повернувся п’яним.

Враховуючи те, що військкомам заборонено відправляти п’яних осіб до військових частин (представники ТЦК повідомили це на суді - Ред.), чоловікові виписали повістку на іншу дату.

Він, своєю чергою, прийшов до військкомату раніше зазначеної дати. Але, як йдеться у вироку, прийшов до ТЦК знов п’яним.

Скріншот зі сторінки Єдиного держреєстру судових рішень. Вирок Вінницького апеляційного суду.

"Зявився із явними ознаками алкогольного сп'яніння та висловлювався небажанням проходити службу за мобілізацією. На вказану поведінку (представник військкомата – Ред.) запропонував написати заяву, у якій викласти своє небажання проходити подальшу службу, на що (військовозобов’язаний – Ред.) погодився та власноручно добровільно написав відповідну заяву", - йдеться у вироку.

Справа дійшла до суду, але суд першої інстанції у вироку зазначив, що вважає недоведеною винуватість військовозобов’язаного і вважає за необхідне його виправдати.

Одним з аргументів називається те, що не можно вважати ухиленням від служби те, що чоловік з’явився до ТЦК в той день, коли його не викликали. Як відомо, в той день, коли його не викликали, військовозобов’язаний прийшов до ТЦК та написав заяву про небажання проходити службу.

Вінницький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років в’язниці. Але, враховуючи те, що чоловік раніше не був судимим, не порушував громадський порядок та щиро розкаявся, суд вирішив поки не саджати його за грати, а дав три роки іспитового терміну.

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