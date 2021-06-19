На Вінничині підприємство зливало тонни токсичних відходів: СБУ запобігла екологічній катастрофі і знайшла слід Росії

Місцеві чиновники твердять, що підприємство працює законно, дозвіл на захоронення хімікатів має.

Сотні тонн токсичних відходів знайшли у Вінницькій області. Їх підприємство зливало у викопані посеред поля ями всього за кілометр від населених пунктів. Це, кажуть фахівці, могло обернутись екологічним лихом. СБУ роботу компанії поки що призупинила і знайшла в її діяльності російський слід.

Про це йдеться 19 червня в сюжеті ТСН.19:30.

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Немов величезні басейни із чорної рідиною, виглядають відстійники з хімікатами, які сюди регулярно зливає місцеве підприємство. Все — за кілометр від Калинівки і кількох сіл.

Аби дійти до відстійників треба здолати кілька сотень метрів суцільної багнюки. Заповнені котловани смердять і піняться. Підприємці виливали сюди до півмільйона тон відходів переробки гліцерину щомісяця. І тривало це роками – район був на межі екологічного лиха, кажуть у СБУ.

"Обсяг захоронюваних відходів становив 500 тон на місяць. Працювала компанія в такий спосіб кілька років, нарощуючи кількість виробництва. Її діяльність могла призвезти до суттєвого забруднення середовища та створити екологічну катастрофу", - повідомив речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.

Сам гліцерин безпечний, пояснює еколог Гліб Репіч. Його додають навіть в цукерки, залежить яким методом його добувають. А от відходи очищення – вже отрута.

"Це не є якісь особливо небезпечні важкі метали, але велика група органічних речовин так само може забруднювати ґрунт, води ґрунтові, якщо є поруч - то річки, і там буде вода цвісти, риба дохнути... Викидати відходи в цивілізованому суспільстві в рівчаки - не нормально", - пояснює еколог.

Проте місцеві чиновники твердять, що підприємство працює законно, дозвіл на захоронення хімікатів є, землю для цього вони виграли на аукціоні.

"Це є землі промисловості, якими за межами міста, ми не можемо розпоряджатись. Тому відповідно до аукціону, який відбувся ще в 2018 році, вони на законних підставах його орендують", - заявив заступник міського голови Калинівки Олександр Щьов.

Саме виробництво у центрі Калинівки. Доступ до заводу обмежений. Місцевий мешканець Віталій розповів, що у місті знають, що викиди хімікатів є шкідливими. "Звертаємось щоб фільтра міняли через голову вулиці, але наразі немає результату", - каже чоловік.

Слідчі СБУ, вилучивши документи з цього заводу, з’ясували, що гліцерин постачає до України російська компанія, і вже очищений забирає назад. Така співпраця триває щонайменше від 2018 року .

"Відповідно до договору із російською компанією, до України прибувала технічна сировина гліцерин, яка тут перероблялася, відходи мали утилізовуватись належним чином", - зазначив речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.

У СБУ уже відкрили провадження за статтею екоцид. Керівництву може загрожувати навіть кримінальна відповідальність.

Новини України: слід Росії у Вінницькій області – хто і чому зливав токсичні відходи поблизу сіл

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