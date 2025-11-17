ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
270
На Вінничині відтворять жорстоке вбивство двох старшокласників: що сталось

На Вінничині для з’ясування істини планують відтворити трагічні події, які стались у вересні з двома школярами.

Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Вбивство учнів

На Вінничині у рамках розслідування можуть відтворити вбиство двох школярів. / © ТСН

На Вінничині, де у вересні стався один з найрезонансніших злочинів року (вбивство двох учнів), запланували відтворити цей епізод у рамках слідчого експерименту.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua джерела у колах, які проінформовані про хід розслідування цієї справи, така процесуальна дія є обов’язковою, особливо у справах про вбивство.

«Ще не вирішено те, чи буде це відтворення у Шаргороді на тій вулиці, де сталося вбивство, чи на іншій локації», — повідомив наш співрозмовник. Як відомо, підозрюваним у цій справі є колишній вчитель Олексій Пономарьов.

Крім того, як нещодавно стало відомо, зараз у Шаргородському райсуді Вінницької області триває інший судовий процес, де обвинуваченим є цей колишній вчитель. Суд розглядає справу, за матеріалами якої 23-річний Олексій Пономарьов обвинувачується у нанесенні тілесних ушкоджень учню, який згодом, у вересні цього року, був вбитий разом з іншим парубком.

Офіційною версією вбивства називається ймовірний конфлікт обвинуваченого з учнями.

Вбивство учнів: що відомо

10 вересня вранці у місті Шаргород Вінницької області на одній з вулиць було вбито двох учнів-старшокласників. Один з них навчався у 10 класі, інший — в 11-му одного з місцевих ліцеїв. За даними Вінницької обласної прокуратури, напад на них скоїв їхній 23-річний колишній вчитель англійської мови.

За даними відкритих джерел, підліткам було завдано декілька ножових поранень в область шиї, хлопці померли на місці події. Нападник, за даними правоохоронців, з місця події втік, але згодом, того самого дня його затримали за декілька кілометрів від місця вбивства.

У разі доведення провини йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що було розкрито шокувальні подробиці про учнів і підозрюваного.

