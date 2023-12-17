"На війні мені перебило дві ноги, я вставив ціпок у зуби": боєць РДК "Івар" розповів, як отримав тяжке поранення

Боєць “Російського добровольчого корпусу” (РДК) “Івар” втік з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він воює на боці України проти окупантів і отримав тяжке поранення на фронті — під час мінометного обстрілу перебило обидві ноги.

В ексклюзивному інтервʼю TSN.ua "Івар" розповів, що мав три бойові виходи. Поранення росіянин отримав під Авдіївкою.

"Захід ДРГ коли був, ми прикривали хлопців, я охороняв міномет. То був мій перший бойовий виїзд. Ми просто чергували, дивилися, щоб із боку РФ ніяка ДРГ не зайшла. Другий мій виїзд — це був Сватівський напрямок, Луганська область. Я там пробув півтора місяці, ми виконували численні бойові завдання. Звільнили 10 гектарів української землі. Просто зайняли колишні позиції супротивника. Третій мій виїзд — відразу після Луганської області нас викликали на Авдіївку. Ми мали завдання усунути супротивника і зайняти позиції біля Коксохімічного заводу. Я перший вийшов з машини, ми рухалися вздовж залізниці. Я був другим номером кулемета", — каже “Івар”.

За його словами, вони із побратимами зайняли позицію для стрільби і прикривали захід першої групи в окопи. Тоді почався мінометний обстріл.

"Був приліт біля моєї лівої ноги. Мене підірвало, перевернуло, почав кричати, що я 300. Наклав собі турнікет. "Горіла" вся ліва нога за відчуттями та права почала. Мені кричав медик, щоб я повз до укриття. Мені перебило обидві ноги. Він перевернув мене на живіт, зробив мені тампонаду. Я пам'ятаю, він мені робить тампонаду, я собі палицю в зуби вставив, бо було дуже боляче. Я притиснув активні навушники до голови, тому що прильоти поряд були. Командир у рацію кричав, щоб нас звідти швидше відвозили. Хвилин через 10-15 під'їхав "Бредлі", кулеметник теж був поранений, йому прилетіли уламки в плече, ліва рука відвисла. Мене тягли по землі, бо на ноші не варіант було мене вантажити. Був ризик, що ще хтось буде 300 чи 200. Я п'ять метрів мав сам доповзти. Впав без сил, секунд 15 приходив до тями. Кулеметник кричав мені: "Давай, ти зможеш". Я встав навколішки і доповз до машини. Мене привезли на стабпункт, і там я вже відключився. Мене відвезли до лікарні, там прооперували, і потім уже до Дніпра. За кілька днів відвезли до Києва", — розповів “Івар”.

Боєць Російського добровольчого корпусу (РБК) "Івар" / Фото: ТСН.ua

Боєць каже, що мав надію, що тоді "гнатимуть" ворога так само, як під час першого контрнаступу. Однак виявилося, що все не так просто, як здається.

"Взагалі я інакше якось почав сприймати війну. Раніше якісь відео дивишся, інші бойові підрозділи записують, вже інакше сприймаєш. Згадуєш також бойові операції і розумієш, що це не шутер, це не як у грі, це справжня війна з усіма витікаючими. У мене дуже тяжке поранення, відновлюватимуся ще десь півроку, бо у мене складний перелом правої ноги, там ще відкрита рана. Ліва нога теж досі не загоїлася, там теж перелом. Ще я втратив десь два літри крові. Якби ще година, довше була б евакуація, я, можливо, й не давав зараз інтерв'ю", — розповів “Івар”.

За його словами, через серйозні пошкодження бути штурмовиком більше не вийде. Після одужання "Івар" планує навчитися управляти безпілотниками.

"Я спілкувався зі своїм командиром і було ухвалено рішення, що після свого одужання я розвиватимуся в плані БПЛА, FPV-дронів. Зараз для цього мені потрібний пульт, щоб тренуватися на ноутбуці. Тобто я завантажую собі програму і за допомогою пульта тренуватимуся літати", — каже “Івар”.

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