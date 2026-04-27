На війні в Україні Росія здійснила окультний ритуал: дослідник містики попередив про божевільний намір окупантів

Під час останньої масованої комбінованої ракетно-дронової атаки по Україні Росія використала 666 повітряних цілей — про це йдеться в офіційному звіті Повітряних сил ЗСУ. Така загальна кількість дронів і ракет вкотре звернула увагу нумерологів, які вважають, що окупанти тепер систематично використовують окультні числа під час своїх атак.

Наприклад, за спостереженнями знавця містичних вчень Ігоря Мехеди, окупанти знову використали таку кількість повітряних цілей, яка в сумі вкрай часто дорівнює дев’ятці (до цього були випадки, коли росіяни безліч разів запускали по Україні 36 ракет).

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«Це ще раз підтверджує, що кремлівський режим намагається застосувати магію чисел у військових операціях. У давні часи числом 666 позначали дику силу, яка зносить усе на своєму шляху. Якщо взяти міфи, то розповсюджена думка, що 666 — це „число диявола“, „число звіра“. Начебто під час використання такого числа активується „звір“ і його можна кудись направити. Можливо, росіяни намагалися досягти саме цього, перевірити, чи активується ця сила, чи піде вона їм на допомогу», — висловлює своє бачення ситуації Ігор Мехеда.

Водночас він зазначає, що використання росіянами цього числа могло бути свого роду експериментом. За його словами, щонайменше 20 разів росіяни використовували такі комбінації цифр під час своїх атак, які привертають увагу нумерологів.

«На це звертають увагу не лише українські ЗМІ. Понад 20 разів — це вже не співпадіння», — каже він.

Дослідник ставить питання про те, що конспекти Третього рейху, який теж досліджував окультизм, залишились у спадок Радянському Союзу.

«Третій рейх використовував магію чисел, доходило до того, що він, Третій рейх, складав гороскопи військових операцій, складав гороскопи для вдалої атаки по Британії. Це все було постійно. Але Третій рейх не ризикував використовувати число 666. Рейху використання магії чисел не допомогло. Так само буде і з Росією», — впевнено пояснює він.

Резюмуючи, Мехеда каже, що свого часу Адольф Гітлер намагався «співпрацювати» з так званим «великим розумом», який міг би допомогти в питання перемоги. На його думку, росіяни зараз здійснюють атаки, керуючись конспектами Третього рейху.

«Божевільні, тому що вважають, що така тактика їм дасть владу над світом. Шукають дива, які дадуть їм владу. Всі диктатори завжди шукали магічні „таблетки“. Але жодна диктатура не врятувалася», — зазначає він.

