Адміністраторка будинку для літніх у Дніпрі, де вчаділи п'ятеро жінок, не підозрювала про пожежу

Всіх пожильців, які не постраждали під час інциденту, вже забрали із будинку.

У Дніпрі у приватному будинку для літніх людей загинуло п’ять жінок, нібито від отруєння чадним газом. Поліція вже затримала адміністраторку закладу.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Приватний двоповерховий будинок десь пів року тому перетворився на заклад для літніх людей.

Про те, що сталася трагедія, поліцію повідомила адміністраторка, яка і знайшла п’ятьох жінок без ознак життя. Загиблі спали в одній кімнаті, яка на ранок була уся в кіптяві. Адміністраторка заявила, що про пожежу всередині й не здогадувалася. Лише о дев’ятій ранку відчинила двері до кімнати і побачила наслідки. Загиблим жінкам будо від 74 до 89 років, вони не могли ходити без підтримки. За попередньою версією поліції, жінки отруїлись чадним газом.

Перебування у приватному закладі коштувало щонайменше десять тисяч гривень на місяць. На сайті клієнтам обіцяють цілодобовий догляд. У поліції кажуть, за попередніми даними, заклад працював легально. Принаймні фізична особа-підприємець справді зареєстрований. А от у міському управлінні соціального захисту запевняють: будинок для літніх людей працював нелегально.

На момент трагедії у закладі перебувало тридцять пацієнтів. Окрім загиблих жінок, ніхто більше не постраждав. Всіх їх вже вивезли звідси або родичі, або ж доправили до інших приватних закладів. Родичі не постраждалих мешканців кажуть, що закладу претензій не мали. Сусіди теж не помічали нічого небезпечного. «Ідеальна тиша. Інколи швидкі приїздили. Це приватний будинок, його здавали комусь», - розповідає сусідка.

Новини Дніпра: у приватному будинку для літніх людей загинуло п'ятеро жінок

На місце трагедії прибули представники уповноваженого з прав людини. Вони кажуть, цей заклад ще не перевіряли, проте мали скаргу на цього підприємця щодо іншого будинку. Як виявилося, таких кілька у Дніпрі. «На цього підприємця цього року надходила скарга щодо порушення прав людини і ми здійснювали перевірку і сприяли поновленню прав особи. За результатами нашої роботи ми направили листи до департаменту соціального захисту населення, до головного управління Нацполіції», - повідомляє регіональний представник уповноваженого з прав людини Владислав Онищенко.

Проте наразі відомо лише про затриману адміністаторку закладу. Поліція відкрила провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки. Винним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:

Застрелили в будівлі управління поліції: правоохоронці розшукують вбивцю патрульного у Рубіжному та свідків події

На Львівщині біля входу в коледж знайшли новонароджену дівчинку

Теракт у Ліверпулі: поліція встановила особу підривника таксі