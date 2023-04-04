Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Волинь повернулась зима із хурделицями: сніг і ожеледь вкрили все навкруги

Автор
Тетяна ХомичТетяна Хомич
Дата публікації
Перегляди
1528
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Волинь повернулась зима із хурделицями: сніг і ожеледь вкрили все навкруги

Фото/Facebook: Elena Melenevskaya

Сніг такий рясний, що ускладнений рух на дорогах, але сніжитиме ще два дні, обіцяють синоптики.

У Луцьку шар снігу вже не менше 15 сантиметрів. Хурделити почало ще напередодні від обіду, увечері замітало все сильніше, не припинявся снігопад і вночі, і на ранок місто та область засипало добряче, йдеться в ТСН.

Навіть взимку так сніжно не було. Лучани до цього не були готові - багато хто встиг перевзути гуму на автівках на літню, а на дорогах через налипання мокрого снігу відучора погана видимість. 

Сьогодні і інша біда - ожеледиця. Вночі стовпчик термометра опустився до мінус чотирьох, сніг що нападав із ночі,  позамерзав. 

Рятувальники вже закликають водіїв бути на дорогах обачними і без займої потреби не виїжджати. Сніжитиме ще два дні, обіцяють синоптики. 

Похмуро та холодно сьогодні буде майже на всій території України. Небо, за прогнозами синоптиків, ненадовго проясниться хіба що над Полтавою, Донецьком та Запоріжжям.

Приготуватися до злив слід жителям Миколаєва, Вінниці, Херсона та Одеси, а на заході країни, за прогнозами, температура не підніметься вище трьох градусів тепла і піде мокрий сніг.

Читайте також:

Перепалки під Лаврою не вщухають: поки комісія не може зайти до храмів, з них у пакетах виносять ікони

Росіяни взялися випалювати Костянтинівку, але клянуть ворога не всі місцеві мешканці

У Чернівцях хочуть влаштувати аукціон за місця на цвинтарі: йдеться про незвичайні кілька квадратних метрів

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1528
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація