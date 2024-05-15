На Волині 2-річні брат та сестра вийшли з дому та загадково зникли: їх шукали всю ніч, чим усе закінчилось

На Волині майже цілу ніч розшукували дворічних двійнят. Брат та сестра ввечері нишком вийшли з подвір'я і загубилися. Рідні самостійно шукали їх близько трьох годин, а тоді звернулися у поліцію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Діти були вдома з батьком

Маленькі Аліса на Артем з Волині вийшли з дому та загубились. Чому малі пішли з двору - батькам невтямки. Кажуть, що діти завжди під наглядом, досі далеко не ходили.

"Я позакривав усе, щоб вони не виходили. Вони, бувало, підуть до сусідів, пограються там з дітками", - каже тато дітей Іван Брикавчук.

Іван Брикавчук.

Поки мама була на роботі, четверо діток - одинадцяти, шести та двоє дворічних лишалися вдома з татом. Той займався справами, аж раптом спохватився, що менших дітей у дворі немає. Спершу їх почали шукати у сусідів, а згодом по всьому селу та околицях.

Дітей знайшли у полі

У полі після кількагодинних пошуків знайшли дівчинку. Вона причаїлася серед жита, була змученою та наляканою. Цілу ніч люди не припиняли шукати братика Аліси. 2-річного Артемка вдалося відшукати лише вранці. Понад 12 годин хлопчик блукав полем. Від своєї хати він відійшов на майже два кілометри і опинився поруч із залізничною колією.

Андрій – один із тих, хто першим помітив наляканого хлопчика серед поля. Каже, тієї ночі надворі було нуль градусів, хлоп'я врятувало лиш те, що він цілу ніч ходив, а не заснув.

Пошуки дітей

"Він практично не плакав. Там плакнув трошки. Я його заспокоїв, взяли кофтою його обмотали, зігріли", - каже чоловік.

Діти побігли за кошеням

Уже у лікарні маленька Аліса пояснила батькам, чому разом із братиком вийшли з подвір’я. Побігли за кошеням. Двійнят ушпиталили до місцевої лікарні.

Обидвоє діток зараз під наглядом лікарів. Скільки часу вони пробудуть у клініці – медики поки не кажуть. Усе залежатиме від їхнього стану та результатів аналізів.

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