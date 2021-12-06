На Волині через ожеледицю зіткнулись одразу п’ять авто: є жертва

На Волині через ожеледицю зіткнулись одразу п’ять авто: є жертва

Людей із понівечених машин діставала рятувальники.

У масштабній аварії на Волині зіштовхнулися одразу п’ять автівок.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Одна людина загинула, ще одну із забоями забрали до лікарню. ДТП сталася на трасі Луцьк-Володимир-Волинський вночі- там була ожеледиця.

Людей із понівечених автівок довелося діставати рятувальникам. 55-річного водія ВАЗу та його пасажирку з численними травмами доправили до лікарні, однак дорогою до медзакладу чоловік помер.

Ще одна аварія, і теж на слизькій дорозі, сталася у Ковельському районі. Там 19-річний водій буса не впорався з кермуванням та в’їхав в дерево. Усі, хто був в салоні - окрім водія, це ще й четверо пасажирів - зазнали травм.

На Волині зіштовхнулися одразу п'ять автівок | Новини України

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