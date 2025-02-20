На Волині чоловік 10 годин пролежав на морозі: медики кажуть, що його врятувало диво

Медики застерігають не перебувати довго на морозі та не вживати у холоди алкоголь.

У Ковелі на Волині медики рятують 56-річного чоловіка, який 10 годин пролежав на морозі та обморозив кінцівки. У мінус 15 він цілу ніч без тями пробув на узбіччі дороги. У лікарню пацієнта доправили у вкрай тяжкому стані.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Обморожені пальці на руці та обидві ноги – Володимир показує, чим закінчилася його нічна пригода.

"Впав, посковзнувся, примерз та й заснув", – каже Володимир Вілігурський.

Чоловік розповідає, тієї ночі мороз був до 15 градусів. Він гостював у сусідньому селі у сестри, насамкінець вирішив ще й провідати друга, з яким разом трохи почаркували. До свого села, що за вісім кілометрів, чоловік так і не дійшов. Випадково на узбіччі його помітили лише через десять годин.

Володимир Вілігурський

"Доставлений швидкою допомогою у важкому стані, з потьмареною свідомістю, загальним переохолодженням і обмороженням кінцівок", – каже лікар Василь Шворак.

Якби пацієнта у лікарню доправили бодай на годину пізніше – усе могло закінчитися летально. На Володимира чекає тривале лікування.

Відчуття оніміння, поколювання та блідість шкіри – це перші симптоми обмороження, кажуть медики. Далі – в уражених місцях можуть з’являтися пухирці та різкий біль. Треба поступово піднімати температуру тіла і ні в якому разі не розтирати шкіру алкоголем чи снігом.

"Шкіра загрубіла і можна ще більше пошкодити, краще всього зігрівати повітрям – теплим сухим", – каже завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Ковельського МТМО Олег Кубай.

Найвразливішими до холоду є діти, літні люди та хворі. Аби уникнути переохолодження та обмороження фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил.

"Не потрібно вживати алкоголь, одягатися потрібно тепло, одяг повинен бути вільним, одягати головний убір рукавиці та шарф", – каже заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ковельського РУ ГУ ДСНС у Волинській області Станіслав Гірук.

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