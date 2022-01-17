На Волині чоловік палицею вбив дружину, а на суді заявив, що робив їй масаж

На Волині чоловік палицею вбив дружину, а на суді заявив, що робив їй масаж

Свідки розповіли, що жінка боялась того, що її чоловік її вб'є

У селищі Ратне Ковельського району Волинської області чоловік палицею забив до смерті свою дружину. На суді він заявив, що робив їй масаж, а не лупцював.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.

Слідство встановило, що чоловік в ніч проти 27 квітня 2020 року 60 ударами палиці вбив свою дружину. На її тілі виявили численні травми.

Підозрюваний заявив, що робив дружині масаж

На суді підозрюваний свою провину заперечив. Він заявив, що напередодні трагедії повернувся додому з рибалки. Вдома він не застав дружину. Коли він зателефонував жінці, то та нібито була нетвереза і він чув, що поруч із нею є інший чоловік. Коли жінка повернулась, то їй нібито стало зле, тоді підозрюваний приніс їй води і вона заснула.

Наступного ж дня жінка прокинулась та говорила, що погано почувається, тоді за словами підозрюваного, він взяв масажер, робив потерпілій масаж та навіть дав їй ліки. Коли їй стало ще гірше, він нібито викликав медиків, проте жінка померла. Чоловік переконував, що подружжя ніколи не конфліктувало.

Свідки розповіли, що жінка боялась того, що чоловік її вб'є

Слова підозрюваного категорично спростували інших 5 свідків. Вони повідомили, що покійна часто скаржилась на свого чоловіка, який зловживав алкоголем та ревнував її. За їх даними, він бив жінку, а тому вона хотіла розлучитись з ним. Знайома покійної також розповіла, що її подруга говорила, що вона може не пережити Великдень, оскільки чоловік часто жорстоко її бив та погрожував вбити.

Один із свідків розповів, що в день трагедії потерпіла приїхала велосипедом до нього. Вона розповіла йому про те, що чоловік жорстоко лупцює її. Після розмови та вживання алкоголю жінка пішла додому. Свідок стверджував, що вони випили небагато і потерпіла не була п'яною.

Жінка померла через травматичний шок

Слова свідків підтвердили камери відеоспостереження та висновки експертів. За їхніми даними, чоловік 60 разів вдарив палицею жінку та добивав її ногами. Потерпіла, судячи із травм, оборонялась. Причиною смерті жінки став травматичний шок.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.121 КК України. Його засудили до 9 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити 6905 грн процесуальних витрат. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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