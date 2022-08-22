На Волині господарі перетворили хату на український шедевр завдяки кришкам від пляшок

Для хати-вишиванки використав двадцять тисяч кришечок від пластикових пляшок. Збирати робочий матеріал довелося повсюди. Спершу хата мала бути чорно-білою, та згодом чоловік передумав, і тепер оселя барвиста, йдеться в ТСН.19.30.

Пан Микола, аби прикрасити одну стіну, використав понад двох тисяч пластикових кришок. «Спочатку клеїв через одну в шахматному порядку, потім почав в ряд. Поки повертаюся – вже тут висохнуло», - розповідає Микола Левчук.

Орнаменти чоловік вишукує у старих журналах. Спершу наносить їх на папір, де по клітинках усе розраховує та зазначає кольори. Посеред двору робочий матеріал – різнокольорова пластикова гора, яку, не приховує, збирає по смітниках.

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Накривки чоловік збирає уже шістнадцять років, їх сортує та кожну добре вимиває. За помічника хіба онук Дмитрик, який полюбляє гратися кришечками.

Коли пан Микола лише взявся обклеювати хату корками, то сусіди дивувалися, а тепер на його домівку заглядаються усі. Сам господар розповідає, ще гарнішою його хата стає в дощ. Вода потоками стікає донизу – вишиванка на стіні наче оживає.

А розпочалося усе ще кілька років тому. Кольорові кришечки Микола забетонував у дворі, спершу була стежка. Ця ідея так йому сподобалася, що чоловік взявся за хату. Працює, коли є бажання. Після довгої роботи, сміється, аж сни у нього кольорові. «Посидіти, то воно трохи в очах мерехтить. І по ночах сняться кришки», - сміється чоловік.

Ними чоловік мріє прикрасити усі стіни свого будинку. Сподівається, його вишита хата буде під мирним українським небом.

Вишиванка з пластикових кришечок: волинянин вигадав спосіб прикрасити будинок

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