На Волині із двокімнатної квартири "виросло" ще пів будинку: як так сталося та що загрожує господині

На Волині із двокімнатної квартири "виросло" ще пів будинку: як так сталося та що загрожує господині

Конфлікт почався, коли голова ОСББ із мешканцями взяли кредит на утеплення будинку.

Жителька Волині так хотіла розширити своє помешкання у багатоповерхівці, що звела величезну прибудову. А от платити за квадратні метри не хоче, скаржаться її сусіди.

Про це 29 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Добудова, виправдовується мешканка Нововолинська, насправді спроба розширити свою двокімнатну квартиру. Будувалася, каже, ще 97-го і чому лише тепер її допроєктування стало поперед горла голові ОСББ - не розуміє.

Конфлікт почався, коли голова ОСББ із мешканцями взяли кредит на утеплення будинку. І при вивченні плану їхньої дев'ятиповерхівки - прибудови в ньому не знайшли. Далі - більше. Аби кредит погасити вирішили трохи підняти тарифи, а жінка за добудовані квадратні метри платити відмовилася.

Тож голова ОСББ пішла в контролюючі органи. Виявилося, що в жінки немає дозвільних документів, а розбудувалася вона не лише зовні, але й вглиб - підвал ця пані собі облаштувала після збудування добудови.

Новини Рівного: власниця 2-кімнатної квартири звела прибудову і не платить за додаткові метри

Тепер жінці загрожує штраф у 1360 гривень від муніципальної варти і ще 8 з половиною тисяч гривень від архітектурно-будівельного контролю.

Крім того, кажуть інспектори, жінка мусить піти до міськради і узаконити саму прибудову та землю під нею. А щоб узаконити - потрібна згода сусідів.

Відтак до мерії жінці йти все одно доведеться, як і сплачувати тисячні штрафи. В контролюючих органах кажуть, якщо жінка цього не зробить – звертатимуться до суду. А це може загрожувати вже і знесенням добудови.

Нагадаємо:

Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок на даху свого 18-поверхового будинку виявили, по суті, ще одну квартиру. Частину даху, що є співласністю всіх пожильців, захопив власник квартири на останньому поверсі.

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